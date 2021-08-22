COD Mobile Sezon 7 sızıntıları: Tüm Karakterler, Silahlar ve daha fazlası
Sezon 7'de oyuncuları neler bekliyor?
COD Mobile, önümüzdeki sezon çıkacak en yeni silahlarla birlikte şimdiden iki yeni haritanın tanıtımını yaptı. 7'de gelmesi beklenen tüm karakterlerin listesi hemen aşağıda sizlerle;
Bailout- Raven Wings
Blackjack
Captain Ghosts
Charly- Huntress
Dame- Usurper
Demir
Firebreak- Fire Squad
Griggs- Sarge
Grinch- Polar Sentry
Kingsley
Otter- Safeguard
Outrider- Rune Weave
Raines- Trooper
Rodeon- Inflitration
Merc 2- Raven Wings
Mil Slim- Balkan Special AUT
Minotaur- Gungnir
Nomad- Colorweave
Seraph - Crimson Lotus
Spectre- 112
Witch Warden
Zero- Dark Ops
Zero- Scorpion Queen
Sızıntılara göre, Dame ve Griggs operatör görünümleri Sezon 7 için premium Battle Pass'ta olacak.
Oyuncular, Battle Pass'ın 21. seviyesinden Hades'in temel sürümünün kilidini açabilir. Premium Battle Pass sahipleri, 50. seviyedeki yeni silah için destansı bir planın kilidini açabilecekler.
COD Mobile'daki yeni yakın dövüş silahı sızdırıldı!
Dataminers, yakın gelecekte oyunun global versiyonuna yeni bir yakın dövüş silahının geleceğini keşfetti. Boks Eldivenleri oyunun Çince versiyonunda zaten mevcut ve "Gauntlet" olarak da bilinir.
Bununla birlikte Crossbow duyurulduğu için tek bir sezonda iki ikincil silah eklemesi pek olası görünmüyor. Sezon 7 yaklaştıkça daha fazla COD Mobile sızıntısının ortaya çıkması bekleniyor.
Kaynak: Playerbros