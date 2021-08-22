COD Mobile Sezon 7 sızıntıları: Tüm Karakterler, Silahlar ve daha fazlası
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COD Mobile Sezon 7 sızıntıları: Tüm Karakterler, Silahlar ve daha fazlası

COD Mobile Sezon 7 sızıntıları: Tüm Karakterler, Silahlar ve daha fazlası
Playerbros - Haberler | Gamegar

Sezon 7'de oyuncuları neler bekliyor?

COD Mobile, önümüzdeki sezon çıkacak en yeni silahlarla birlikte şimdiden iki yeni haritanın tanıtımını yaptı. 7'de gelmesi beklenen tüm karakterlerin listesi hemen aşağıda sizlerle;

Bailout- Raven Wings

Blackjack

Captain Ghosts

Charly- Huntress

Dame- Usurper

Demir

Firebreak- Fire Squad

Griggs- Sarge

Grinch- Polar Sentry

Kingsley

Otter- Safeguard

Outrider- Rune Weave

Raines- Trooper

Rodeon- Inflitration

Merc 2- Raven Wings

Mil Slim- Balkan Special AUT

Minotaur- Gungnir

Nomad- Colorweave

Seraph - Crimson Lotus

Spectre- 112

Witch Warden

Zero- Dark Ops

Zero- Scorpion Queen

Sızıntılara göre, Dame ve Griggs operatör görünümleri Sezon 7 için premium Battle Pass'ta olacak.

Oyuncular, Battle Pass'ın 21. seviyesinden Hades'in temel sürümünün kilidini açabilir. Premium Battle Pass sahipleri, 50. seviyedeki yeni silah için destansı bir planın kilidini açabilecekler.

COD Mobile'daki yeni yakın dövüş silahı sızdırıldı!

Dataminers, yakın gelecekte oyunun global versiyonuna yeni bir yakın dövüş silahının geleceğini keşfetti. Boks Eldivenleri oyunun Çince versiyonunda zaten mevcut ve "Gauntlet" olarak da bilinir.

Bununla birlikte Crossbow duyurulduğu için tek bir sezonda iki ikincil silah eklemesi pek olası görünmüyor. Sezon 7 yaklaştıkça daha fazla COD Mobile sızıntısının ortaya çıkması bekleniyor.

Kaynak: Playerbros

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