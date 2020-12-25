Çocukluk ne zaman saat kaçta? Çocukluk final mi yapacak? Çocukluk dizisi bitiyor mu? Çocukluk yeni bölüm fragmanı izle!

Televizyon ekranlarının sevilen dizilerinden olan Çocukluk final bölümüyle ekranlara geliyor. Çocukluk dizisinin final bölümü ve son bölüm fragmanı haberimizde. Çocukluk ne zaman saat kaçta? Çocukluk final mi yapacak? Çocukluk dizisi neden final yapıyor?

FOX TV'nin yeni dizisi Çocukluk heyecanla bekleniyor. Dizi severlerin en merak ettiği dizilerden birisi olan Çocukluk bugün ilk bölümüyle ekranlara gelecek! Peki Çocukluk konusu nedir? Çocukluk 12. bölüm izle! Çocukluk final bölümü izle!

ÇOCUKLUK 11. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çocukluk 11. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz sitemizde yer alacaktır.

ÇOCUKLUK DİZİSİ KONUSU NEDİR?

"Çocukluk" dizisinde; tüm hayatını geride bırakıp Ali Kaan Umut Evi'ni açan Mahir Boztepe (Erdal Beşikçioğlu), ilk günden beri evine gelen her çocuğun doğru aileyi bulmasını sağlamıştır. Ali Kaan Umut Evi'nde aynı odayı paylaşan Mavi (Beren Gökyıldız), Mozi (Kübra Süzgün), Bambi (Nilay Yeral) ve Zeynep'in (Derinsu Akkuş) yeni ailelerini bulma yolunda yaşadıkları, öz ailelerine duydukları özlem ve kimi zaman uğradıkları hayal kırıklıkları onları birbirlerinden ayrılmaz kız kardeşler haline getirir, bu kardeşlik ileride, hayata el ele ve umutla sarılmalarını sağlayacaktır. Kızların her ihtiyaç duyduklarında yanlarında olan Ayşegül (Burcu Özberk) desteğini ve sevgisini onlardan hiç esirgemez…

ÇOCUKLUK 10. BÖLÜMDE NELER ODU?

Mahir, Demet'in Ali Kaan'ı alıp gittiğini öğrenir öğrenmez peşlerine düşer. Fakat Ali Kaan, onu Demet'ten ayırdığında yine de babasıyla kalmayı seçecek midir?Lale terk edildiği için Zeynep'i geri almaya gelince Ayşegül, Zeynep'i korumak adına evlatlık işlemlerini hızlandırmak ister. Ancak Hakan, Zeynep'ten kendi çıkarları için yararlanabileceğini fark eder. Bu olay zinciri Zeynep'i ve onu korumak isteyenleri büyük bir tehlikenin içine sokar…Çocukluk yeni bölümüyle Cuma 20.00'de FOX'ta!

ÇOCUKLUK DİZİSİ OYUNCULARI

Erdal Beşikçioğlu - Mahir Boztepe

Burcu Özberk - Ayşegül

Beren Gökyıldız - Mavi

Kübra Süzgün - Mozi

Nilay Yeral - Bambi

Derinsu Akkuş - Zeynep

Damla Cercisoğlu

ÇOCUKLUK DİZİSİ BİTİYOR MU?

Çocukluk, bu akşam final bölümüyle ekranlara geliyor.

ÇOCUKLUK NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Çocukluk dizisi istenilen reytinglere ulaşamadığı için bu akşam yayınlanacak olan 11. yeni bölümü ile ekrana veda ediyor.