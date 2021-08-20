Çocukluk hayali için bankacılık kariyerini sonlandırdı
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Çocukluk hayali için bankacılık kariyerini sonlandırdı

Çocukluk hayali için bankacılık kariyerini sonlandırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimini tamamladıktan sonra Tümay Özokur Akademi'de oyunculuk eğitimi almaya başlayan 24 yaşındaki oyuncu Mert Güneş, en büyük hayali olan oyunculuğa bankacılık kariyerini sonlandırarak başlamış.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimini tamamladıktan sonra Tümay Özokur Akademi'de oyunculuk eğitimi almaya başlayan 24 yaşındaki oyuncu Mert Güneş, en büyük hayali olan oyunculuğa bankacılık kariyerini sonlandırarak başlamış.

Almanya'da doğup büyüyen Güneş, bankacılık sektöründe çalışırken küçüklükten beri en büyük hayali olan oyunculuğun peşinden koşmaya karar verip sektöründeki kariyerini elinin tersiyle itti.

Güneş'in oyuncu olmaya karar verme hikayesi ise oldukça ilginç.

16 Şubat 1995 doğumlu Mert Güneş, Iğdırlı Azeri kökenli anne-babanın oğlu olarak Almanya'nın Gütersloh şehrinde dünyaya geldi. Ana okulu, ilk ve orta kademe eğitimini Almanya'da tamamlayan Güneş, yine Almanya'da bankacılık sektöründe iş dünyasına atıldı. Almanya'nın Paderborn şehrinde bir bankada göreve başlayan Güneş'in hayalinde çocukluktan beri oyuncu olmak vardı. Bu dönemde oyuncu olma isteği tavan yapan Güneş, 3 yıl çalıştığı bankadan ayrılarak en büyük hayali olan oyunculuk için İstanbul'un yolunu tuttu. 24 yaşında geldiği İstanbul'da önce Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin kapısını çalan Güneş, burada tiyatro eğitimini tamamladı. Ardından Tümay Özokur Akademi'de oyunculuk eğitimi aldı. Güneş, bir dönem ulusal bir kanalda yayınlanan Kefaret dizisinde de rol alarak dizi oyunculuğu kariyerine başlamış oldu. Çiçeği burnunda oyuncu, hayatını oyunculuğa adadığını, çocukluktan beri en büyük hayali olan oyunculuğu başka hiçbir şeye değişmeyeceğini söylüyor. Almanya'yı ana dili seviyesinde, İngilizce'yi de çok seviyede bilen Güneş, önümüzdeki dönemde ekranlarda parlayan bir yıldız olmaya en büyük aday olarak görülüyor. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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