Çocukluk hangi gün, hangi kanalda? Çocukluk dizisi ne zaman, saat kaçta?
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Çocukluk hangi gün, hangi kanalda? Çocukluk dizisi ne zaman, saat kaçta?

30.10.2020 13:27 | Son Güncelleme: 30.10.2020 13:31
Çocukluk hangi gün, hangi kanalda? Çocukluk dizisi ne zaman, saat kaçta?

Çocukluk dizisi son zamanlarda en çok dikkat çeken işlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Peki, Çocukluk dizisi hangi gün? Çocukluk dizisi saat kaçta yayınlanıyor? Çocukluk dizisi hangi kanalda? Çocukluk konusu, oyuncuları... Çocukluk son bölüm full izle, Çocukluk son fragmanı, Çocukluk canlı izleme linki... Çocukluk yeni bölüm ne zaman?

İlk sezonuyla televizyon ekranlarına gelen Çocukluk dizisi, yayın hayatına başlamadan önce değişen ismi ile gündem olmuştu. Başarılı oyuncu kadrosu ve konusuyla çok beğenilen dizinin yeni bölümünün ne zaman geleceği merak ediliyor.

ÇOCUKLUK DİZİSİ HANGİ GÜN?

Çocukluk dizisi yeni bölümüyle Cuma akşamı ekranlara geliyor.

ÇOCUKLUK HANGİ KANALDA?

Dizi, Fox TV'de yayınlanmaktadır.

ÇOCUKLUK DİZİSİ SON BÖLÜM FULL İZLE

ÇOCUKLUK SON FRAGMANI

ÇOCUKLUK CANLI İZLEME LİNKİ

Çocukluk hangi gün, hangi kanalda? Çocukluk dizisi ne zaman, saat kaçta?

ÇOCUKLUK DİZİSİ KONUSU

"Çocukluk" dizisinde; tüm hayatını geride bırakıp Ali Kaan Umut Evi'ni açan Mahir Boztepe (Erdal Beşikçioğlu), ilk günden beri evine gelen her çocuğun doğru aileyi bulmasını sağlamıştır. Ali Kaan Umut Evi'nde aynı odayı paylaşan Mavi (Beren Gökyıldız), Mozi (Kübra Süzgün), Bambi (Nilay Yeral) ve Zeynep'in (Derinsu Akkuş) yeni ailelerini bulma yolunda yaşadıkları, öz ailelerine duydukları özlem ve kimi zaman uğradıkları hayal kırıklıkları onları birbirlerinden ayrılmaz kız kardeşler haline getirir, bu kardeşlik ileride, hayata el ele ve umutla sarılmalarını sağlayacaktır. Kızların her ihtiyaç duyduklarında yanlarında olan Ayşegül (Burcu Özberk) desteğini ve sevgisini onlardan hiç esirgemez…

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