Çocukluk final mi yapıyor? Çocukluk 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çocukluk neden bitiyor? Çocukluk son bölüm izle!
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Çocukluk final mi yapıyor? Çocukluk 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çocukluk neden bitiyor? Çocukluk son bölüm izle!

25.12.2020 16:46 | Son Güncelleme: 25.12.2020 16:50
Çocukluk final mi yapıyor? Çocukluk 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çocukluk neden bitiyor? Çocukluk son bölüm izle!

Çocukluk final mi yapıyor? Çocukluk 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çocukluk neden bitiyor? Çocukluk son bölüm izle! İşte detaylar haberimizde...

ÇOCUKLUK FİNAL Mİ YAPIYOR?

Fox Tv'de yayınlanan Çocukluk dizisinin başrolünde Erdal Beşikçioğlu, Burcu Özberk ve Beren Gökyıldız bulunuyor. Başarılı oyuncuların yer aldığı dizi çocuk esirgeme yurdunda kalan kimsesiz çocukların hayatını konu ediyor. Yayınlandığı günden beri beklenen reytinglere ulaşamayan dizi geçtiğimiz yayın günüde bölüm yayınlamadı. Bu kapsamda 11. bölümü ile final yapma kararı aldı.

ÇOCUKLUK 11. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

ÇOCUKLUK DİZİSİ KONUSU NEDİR?

"Çocukluk" dizisinde; tüm hayatını geride bırakıp Ali Kaan Umut Evi'ni açan Mahir Boztepe (Erdal Beşikçioğlu), ilk günden beri evine gelen her çocuğun doğru aileyi bulmasını sağlamıştır. Ali Kaan Umut Evi'nde aynı odayı paylaşan Mavi (Beren Gökyıldız), Mozi (Kübra Süzgün), Bambi (Nilay Yeral) ve Zeynep'in (Derinsu Akkuş) yeni ailelerini bulma yolunda yaşadıkları, öz ailelerine duydukları özlem ve kimi zaman uğradıkları hayal kırıklıkları onları birbirlerinden ayrılmaz kız kardeşler haline getirir, bu kardeşlik ileride, hayata el ele ve umutla sarılmalarını sağlayacaktır. Kızların her ihtiyaç duyduklarında yanlarında olan Ayşegül (Burcu Özberk) desteğini ve sevgisini onlardan hiç esirgemez…

ÇOCUKLUK FOX TV CANLI İZLE

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