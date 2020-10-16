Çocukluk dizisinde Mozi (Kübra Süzgün) kimdir? Kübra Süzgün kaç yaşında, nereli, hayatı hakkında bilgiler!

Yeni başlayan Çocukluk dizisinin oyuncuları ve karakterleri çok merak ediliyor. Çocukluk dizisi Mozi karakterini kim canlandırıyor? Çocukluk dizisinin oyuncularından Kübra Süzgün kimdir, nerelidir, kaç yaşında? Tüm detaylar haberimizde...