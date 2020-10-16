Çocukluk dizisinde Mozi (Kübra Süzgün) kimdir? Kübra Süzgün kaç yaşında, nereli, hayatı hakkında bilgiler!
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Çocukluk dizisinde Mozi (Kübra Süzgün) kimdir? Kübra Süzgün kaç yaşında, nereli, hayatı hakkında bilgiler!

16.10.2020 19:16 | Son Güncelleme: 16.10.2020 19:20
Çocukluk dizisinde Mozi (Kübra Süzgün) kimdir? Kübra Süzgün kaç yaşında, nereli, hayatı hakkında bilgiler!

Yeni başlayan Çocukluk dizisinin oyuncuları ve karakterleri çok merak ediliyor. Çocukluk dizisi Mozi karakterini kim canlandırıyor? Çocukluk dizisinin oyuncularından Kübra Süzgün kimdir, nerelidir, kaç yaşında? Tüm detaylar haberimizde...

Yeni dizi Çocukluk konusu, oyuncuları ve karakterleri çok merak ediliyor. Fox tv'nin yeni dizisi Çocukluk konusu ve oyuncuları ile şimdiden merak edilen diziler arasına girdi. Peki Çocukluk dizisinin Mozi karakterini kim canlandırmaktadır?

ÇOCUKLUK DİZİSİ MOZİ KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Çocukluk dizisinde Mozi karakterini "Kübra Süzgün" canlandırmaktadır.

Çocukluk dizisinde Mozi (Kübra Süzgün) kimdir? Kübra Süzgün kaç yaşında, nereli, hayatı hakkında bilgiler!

KÜBRA SÜZGÜN KİMDİR?

Kübra Süzgün, 26 Haziran 2009 yılı İstanbul doğumludur.

Kübra Süzgün doğum tarihi : 26 Haziran 2009

Kübra Süzgün kaç yaşında : 11 yaşında

Kübra Süzgün nereli : İstanbul doğumlu

Kübra Süzgün mesleği ne : Oyuncu

Kübra Süzgün burcu ne : Yengeç

Dizi oyunculuğuna ilk olarak Fox TV ekranlarında yayınlanan Kördüğüm dizisiyle başladı. Ardından birçok reklam filminde yer alan Kübra Süzgün ilk fimini "Resimdeki Sevgili" filminde oynadı. Günümüzde ise Fox TV'de yayınlanan "Çocukluk" dizisinde Mozi karakterini canlandırıyor.

KÜBRA SÜZGÜN'ÜN ROL ALDIĞI FİLMLER

2017 : Cingöz Recai (Zeynep)

2016 : Resimdeki Sevgili (Merve)

KÜBRA SÜZGÜN'ÜN ROL ALDIĞI DİZİLER

2015 : Arka Sokaklar (Melek)

2015 : Kördüğüm (Aslı)

2015 : Yaz'ın Öyküsü (Damla)

2016 : Mayıs Kraliçesi (Aslı)

2016/2017 : İçerde (Eylem)

2017 : Kadın (Nisan Çeşmeli)

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