Çocukluk dizisi yeni bölüm ne zaman? Çocukluk 5. bölüm fragmanı yayında!
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Çocukluk dizisi yeni bölüm ne zaman? Çocukluk 5. bölüm fragmanı yayında!

06.11.2020 09:21 | Son Güncelleme: 06.11.2020 09:31

Çocukluk son bölüm izle! Çocukluk dizisi 4. bölüm ile FOX'da izleyici karşısına çıktı. Büyük beğeni toplayan Çocukluk oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekiyor. Peki, Çocukluk son bölümde neler oldu? İşte ayrıntılar...

Çocukluk yeni bölüm kısa süre önce ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirci, Çocukluk 5. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile cuma akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Çocukluk yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde.

ÇOCUKLUK 5. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Erdal Beşikçioğlu, Burcu Özberk gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Çcoukluk dizisi iddialı yapımlar arasında bulunuyor. Çocukşuk 5. yeni bölüm ise 6 Kasım Cuma günü saat 20.00'de FOX ekranlarında olacak.

ÇOCUKLUK 4. BÖLÜM İZLE...

Çocukluk dizisi yeni bölüm ne zaman? Çocukluk 5. bölüm fragmanı yayında!

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hayata şanssız başlamış genç bir kız olan Nene, yıllarını Ali Kaan Umut Evi'nde geçirdikten sonra değer verileceğini, sevileceğini umarak çıktığı yuvaya, büyük hüsrana uğrayarak geri döner. Sırf biraz sevgi görebilmek için yanlış yollara saptığından ise henüz kimsenin haberi yoktur. Mahir ise bir yandan çocuklara kol kanat gererken, bir yandan da kendi geçmişinin ruhunda açtığı yaraları sarmaya çalışmaktadır. Onun gizemli geçmişiyle ilk olarak yuvadaki en beklenmedik kişi yüzleşecektir.

Çocukluk dizisi yeni bölüm ne zaman? Çocukluk 5. bölüm fragmanı yayında!

ÇOCUKLUK DİZİSİ OYUNCULARI

FOX ekranlarından yeni ve sevilen yapımlarıdnan Çocukluk dizisinin kadrosunda; Erdal Beşikçioğlu, Beren Gökyıldız, Burcu Özberk, Selen Öztürk, Kübra Süzgün, Nilay Yeral, Derinsu Akkuş yer alıyor.

Çocukluk dizisi yeni bölüm ne zaman? Çocukluk 5. bölüm fragmanı yayında!

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