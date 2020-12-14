Çocukluk dizisi bitiyor mu? Çocukluk final mi yapacak?

FOX TV'nin sevilen dizisi Çocukluk 9 haftadır ekranların karşısında seyircilerle buluşuyor. Baş rollerini Erdal Beşikçioğlu, Selen Öztürk, Beren Gökyıldız gibi oyuncuların paylaştığı Çocukluk dizisi geçen hafta ekranlara gelmedi. İzleyici kitlesi tarafından nedeni merak edildi. Peki Çocukluk dizisi bitiyor mu? Çocukluk final mi yapacak?

Baş rollerini Erdal Beşikçioğlu, Selen Öztürk, Beren Gökyıldız ve Burcu Özberk gibi oyuncuların paylaştığı FOX TV'nin izlenen dizisi Çocukluk normalde her hafta Cuma günü 20:00'da yayınlanıyordu. Bu Cuma yayınlanmayan dizi izleyiciler tarafından merak edildi. Seyircilerin aklında Çocukluk dizisi bitiyor mu? soruları oluştu. 9. bölümü fragmanı yayınlandıktan sonra geçen hafta yayınlanmayan dizinin bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki Çocukluk dizisi final mi yapacak?

ÇOCUKLUK DİZİSİ FİNAL Mİ YAPACAK?

Çocukluk dizisi 9. bölümün ardından izleyici kitlesi merakla 10. bölümü bekliyordu. 9 hafta boyunca her Cuma 20:00'da FOX TV ekranlarında izleyicilerle buluşan Çocukluk dizisi bu hafta yayınlanmadı. Doğal olarak izleyiciler dizinin bir daha yayınlanıp yayınlanmayacağını merak etti. Çocukluk final mi yapacak sorusu merak uyandırdı. Tüm seyirciler cevap beklerken yapımcılardan cevap geldi. Yapımcılar dizinin yalnızca bu hafta yayınlanmadığını, final yapmayacağını duyurdu. Çocukluk dizisi yeni bölümü bir sonraki Cuma gününden itibaren aynı düzende FOX ekranlarında seyircilerle buluşmaya devam edecek.

ÇOCUKLUK DİZİSİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Çocukluk dizisi geçen hafta yayınlanmayınca seyirciler Çocukluk final mi yapacak diye merak etmişti. Yapımcılar tarafından dizinin devam edeceği söylendikten sonra izleyiciler yeni bölümün ne zaman olacağını merak etti. Çocukluk dizisi yeni bölüm her hafta olduğu gibi Cuma günü 20:00'da FOX TV'de olacak. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.