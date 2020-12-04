Çocukluk bitiyor mu? Çocukluk yeni bölüm izle! Çocukluk oyuncuları!
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Çocukluk bitiyor mu? Çocukluk yeni bölüm izle! Çocukluk oyuncuları!

04.12.2020 16:16 | Son Güncelleme: 04.12.2020 16:20
Çocukluk bitiyor mu? Çocukluk yeni bölüm izle! Çocukluk oyuncuları!

Türk yapımı televizyon dizisi olan Çocukluk bitiyor mu? Çocukluk yeni bölüm izle! Çocukluk oyuncuları! Detaylar haberimizde.

Med Yapım ve MF Yapım imzalı, yönetmeliğini Nadim Güç'ün yaptığı, Ebru Hacıoğlu ile Verda Pars ikilisinin senaryosunu kaleme aldıkları dram türündeki Çocukluk bitiyor mu? Çocukluk yeni bölüm izle! Çocukluk oyuncuları!

ÇOCUKLUK SON BÖLÜM ÖZETİ!

Mahir ve Gülay'ın sekiz yılın ardından oğullarına kavuşmalarıyla başlayan tatlı rüya, çocuğun onu büyüten annesiyle yaptıkları gizli planın açığa çıkmasıyla kabusa döner. Sekiz yılın yaraları henüz sarılmamışken oğulları için girdikleri bu yeni mücadele, Mahir'i çok geçmeden ciddi bir yol ayrımına getirir. Oğlunun babası olabilmek için seçtiği yolun, Mavi'nin masum hayallerini darmadağın ettiğinden ve küçük kızı hayatının yanlışına sürüklediğinden ise henüz haberdar değildir.

ÇOCUKLUK BİTİYOR MU?

9. bölümü ile ekrana gelecek dizi, izleyicilerin beğenisini kazandı. İsim konusunda ilk başlarda problem yaşayan yapım, bu soruna çözüm buldu. Yapımcıdan final kararı ile ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.

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