Çocukluk arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Çocukluk arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Adana'da bir kişi tartıştığı çocukluk arkadaşını bıçakladı sonra otomobiliyle hastaneye getirdi. Bıçaklanan şahıs hastanede hayatını kaybetti

Adana'da bir kişi tartıştığı çocukluk arkadaşını bıçakladı sonra otomobiliyle hastaneye getirdi.

Olay, Seyhan İlçesi Şehit Duran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samet Y. ile İbrahim Kul (27) gece yarısı tartıştı. Çocukluk arkadaşı olan iki gencin tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesiyle Samet Y., İbrahim Kul bacağından bıçakladı.

ÖNCE BIÇAKLADI SONRA PİŞMAN OLDU

Sonra pişman olan Samet Y. arkadaşını kendi aracıyla Seyhan Devlet Hastanesine getirdi. İbrahim Kul yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Samet Y. ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (2)

  • TÖBE:
    Bu millet neye gülmüş böyle? Adam ölmüş yahu!
    Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
    ADINIZI YAZIN: olay Adana''da geçtiği için diye düşünüyorum. Ölüm ne kadar kolaylaştı, tartış öldür ne kadar basit. . . Allah ıslah etsin bunları.
    Yayından Kaldır
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.