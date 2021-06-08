Çocuklarıyla yürüyen kadının çantasını kapıp, kaçtı
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Çocuklarıyla yürüyen kadının çantasını kapıp, kaçtı

Çocuklarıyla yürüyen kadının çantasını kapıp, kaçtı
Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'da iki çocuğuyla birlikte yürüyen kadının çantasını kapıp kaçan M.V.T., saklandığı evde polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

DİYARBAKIR'da iki çocuğuyla birlikte yürüyen kadının çantasını kapıp kaçan M.V.T., saklandığı evde polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Olay, dün öğlen saatlerinde merkez Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi'nde meydana geldi.

Bir erkek, yolda iki çocuğuyla yürürken çantasına 200 lira para koyan kadını görüp takibe aldı. Bir süre sonra kadının yanına yaklaşan bu kişi, çantasını kapıp kaçtı. Şoke olan kadın, çığlık atarak yardım istedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kadının ifadesine başvurdu, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Ekipler, şüphelinin M.V.T. olduğunu belirledi. M.V.T., adresine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

M.V.T.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.


Çocuklarıyla yürüyen kadının çantasını kapıp, kaçtı
Çocuklarıyla yürüyen kadının çantasını kapıp, kaçtı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Emek

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