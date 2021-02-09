Çocuklarıyla birlikte ilk kez alışverişe çıktı

Geçtiğimiz aylarda ikinci kez annelik sevinci yaşayan oyuncu Fatoş Kabasakal, önceki gün iki aylık oğlu Erkan Karan ve iki yaşına basın kızı Afet Mila ile birlikte City's Nişantaşı'nda alışveriş yaparken objektiflere takıldı

Snob Magazin'in haberine göre; İki yaşına basan kızı Afet Mila'nın doğum günü için alışverişe çıktığını söyleyen Kabasakal, "Hava çok güzel olduğu için ilk kez bir arada alışverişe çıktık. İkinci kez anne olduğum için çok mutluyum. Allah herkese bu güzel duyguyu yaşatsın" dedi.& ; & ;





Kaynak: Snob Magazin