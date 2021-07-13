Çocuklarının kavgasını duyan kadın yolun karşısına geçmeye çalışırken canından oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çocuklarının kavgasını duyan kadın yolun karşısına geçmeye çalışırken canından oldu

Çocuklarının kavgasını duyan kadın yolun karşısına geçmeye çalışırken canından oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki aile arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada olay yerine gitmek isteyen alacaklı tarafın anneleri, yolun karşısına geçmeye çalışırken araç çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki aile arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada olay yerine gitmek isteyen alacaklı tarafın anneleri, yolun karşısına geçmeye çalışırken araç çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi Nusaybin yolu üzerinde bulunan Güneydoğu Galericiler Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alacak verecek meselesi yüzünden iki aile arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Şikayet üzerine olaya karışan iki taraf, Cumhuriyet Mahallesi Çarşı Polis Karakoluna götürüldü. Alacaklı tarafın annesi olan ve ismi öğrenilemeyen bir kadın, çocuklarının kavga ettiğini ve polis karakolunda olduğunu duyunca koşarak karakola doğru yola çıktı. Vatan Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan kadına araç çarptı. Olay yerine gelen ambulans yaralı kadını Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralı kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme sürüyor. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Süleyman Soylu Mustafa Destici Ahmet Davutoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Sibel Can Acun Ilıcalı Levent Yüksel Sertab Erener
Spor Erol Bulut Burak Elmas Aykut Kocaman Sergen Yalçın Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çocuklarının kavgasını duyan kadın yolun karşısına geçmeye çalışırken canından oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 11:35:37. #1.15#

title