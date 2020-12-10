Son Dakika | Çocuklarının gözü önünde kocasını öldüren kadın tutuklandı
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Son Dakika | Çocuklarının gözü önünde kocasını öldüren kadın tutuklandı

10.12.2020 16:07 | Son Güncelleme: 10.12.2020 16:26

Bir son dakika haberine göre Çocuklarının gözü önünde kocasını öldüren kadın tutuklandı Çocuklara bağırınca cinnet getiren anne kocasını 22 yerinden bıçakladı Muğla'nın Bodrum ilçesinde 3 çocuğunun gözü önünde kocası Vedat Demir'i bıçaklayan 38 yaşındaki Şerife Demir tutuklandı.

Çocuklarının gözü önünde kocasını öldüren kadın tutuklandı

Çocuklara bağırınca cinnet getiren anne kocasını 22 yerinden bıçakladı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde 3 çocuğunun gözü önünde kocası Vedat Demir'i bıçaklayan 38 yaşındaki Şerife Demir ttutuklandı. Şerife Demir ifadesinde kocasını, çocuklarına ve kendisine şiddet uyguladığı için bıçakladığını söyledi.

Dün akşam Bodrum'un Yalı Mahallesi Defne sokakta oturan 38 yaşındaki 3 çocuk annesi Şerife Demir çocuklarının gözü önünde meyve bıçağıyla eşi Vedat Demir'i 22 bıçak darbesiyle öldürmüştü. Sabah saatlerinde adliyeye çıkarılan Demir tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Meyve bıçağıyla 22 kez bıçakladı"

Akşam saatlerinde evde eşi ve çocuklarıyla tartışan Vedat Demir eşi Şerife Demir'den çalışmasını istedi. Hasta bakıcılığı yapan Şerife Demir rahatsızlığından ve korana virüs (Kovid-19) salgınından dolayı çalışamayacağını söyledi. Bunun üzerine evde çıkan tartışma bir anda büyüdü. Kocasının üzerine yürüdüğünü gören Şerife Demir mutfaktan aldığı meyve bıçağını eşinin karın boşluğuna sapladı. Bir anda cinnet getiren Şerife Demir eşini 22 kez bıçakladı. Çocukları ve komşuları 112 sağlık ekibine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Vedat Demir'i özel bir hastaneye götürürken yolda kalbi durdu. Hastaneye kalp masajı yapılarak giren Vedat Demir tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"Elinde bıçakla polis ekiplerini bekledi"

Olayın ardından eve gelen polis ekipleri Şerife Demir'i kıyafetleri kanlar içerisinde gözaltına aldı. Elindeki meyve bıçağını polislere teslim eden Demir, çocuklarına veda ettikten sonra Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

"Kocam şiddet uyguluyordu"

Gece boyunca gözaltında kalan Şerife Demir sabah adliyeye sevk edildi. Savcıya ifade veren Demir, kocasının çocuklarına ve kendisine şiddet uyguladığını söyleyerek "Benden çalışmamı istedi, bende rahatsız olduğum ve pandemiden dolayı şimdilik çalışamayacağımı söyledim. Bunun üzerine evde tartışmaya başladık. Daha sonra bu olay gerçekleşti. Eşim zaman zaman bana ve 3 çocuğuma şiddet uyguluyordu. Çok pişmanım" dedi.

İfadesinin ardından adli makamlarca tutuklanan Şerife Demir tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son Dakika | Çocuklarının gözü önünde kocasını öldüren kadın tutuklandı
Son Dakika | Çocuklarının gözü önünde kocasını öldüren kadın tutuklandı
Son Dakika | Çocuklarının gözü önünde kocasını öldüren kadın tutuklandı
Son Dakika | Çocuklarının gözü önünde kocasını öldüren kadın tutuklandı
Son Dakika | Çocuklarının gözü önünde kocasını öldüren kadın tutuklandı
Son Dakika | Çocuklarının gözü önünde kocasını öldüren kadın tutuklandı
Son Dakika | Çocuklarının gözü önünde kocasını öldüren kadın tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN AYHAN

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