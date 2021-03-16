Çocuklarının gözleri önünde öldürülen kadının ablası konuştu
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Çocuklarının gözleri önünde öldürülen kadının ablası konuştu

16.03.2021 20:14 | Son Güncelleme: 16.03.2021 20:26

Çocuklarının gözleri önünde öldürülen kadının ablası konuştu Abla Yıldız: "3 gün önce boşanma dilekçesi vermişti" "Sürekli tartışıyorlardı"DÜZCE– Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sabah saatlerinde eşi tarafından çocuklarının gözü önünde öldürülen kadının ablası, "Sürekli tartışıyorlardı.

Çocuklarının gözleri önünde öldürülen kadının ablası konuştu

Abla Yıldız: "3 gün önce boşanma dilekçesi vermişti"

"Sürekli tartışıyorlardı"

DÜZCE– Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sabah saatlerinde eşi tarafından çocuklarının gözü önünde öldürülen kadının ablası, "Sürekli tartışıyorlardı. Kardeşim kaç kere boşanma dilekçe verdi" dedi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesi Osmaniye Mahallesi Çuhallı Çarşısı'nda sabah saatlerinde 49 yaşındaki Metin Aygün eşi Mediha Aygün ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi sonucunda Metin Aygün çocuklarının gözü önünde bıçak ile önce karısını öldürdü sonda da kendi canına kıydı. Cenazeler ise otopsileri yapılmak üzere Akçakoca Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken yakınlarının bekleyişi sürüyor.

Öldürülen kadının ablası Sema Yıldız olayı kardeşinden duyduğunu belirterek, "Sürekli tartışıyorlardı. Kardeşim kaç kere boşanmak için dilekçe verdi. Eşi bir türlü kabul etmedi. Olayı tam olarak bizde bilmiyoruz. Kardeşim 3 gün önce boşanma dilekçesi vermişti. Eşi bunu bir türlü hazmedemiyor. Geçen geldiğinde tartışmışlar. Dün Yalova'ya gitmiş. Bu sabah gelmiş. Bu olay olmuş" şeklinde konuştu.

Olayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor.

Çocuklarının gözleri önünde öldürülen kadının ablası konuştu
Çocuklarının gözleri önünde öldürülen kadının ablası konuştu
Çocuklarının gözleri önünde öldürülen kadının ablası konuştu
Çocuklarının gözleri önünde öldürülen kadının ablası konuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TUNCAY TÜRKGÜLÜ

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