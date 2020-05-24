Çocuklarına eldiveni öptürüp, harçlığı da maşayla verdi
ERZİNCAN'da Özdemir ailesinin sosyal mesafeyi koruyarak, bayramlaşması gülümsetti.
24.05.2020 15:20 | Son Güncelleme: 24.05.2020 15:23
ERZİNCAN'da Özdemir ailesinin sosyal mesafeyi koruyarak, bayramlaşması gülümsetti. Baba Hikmet Özdemir (58), oklavaya bağladığı eldiveni öptürdüğü çocuklarına harçlıklarını maşa ile verdi.
Kent merkezinde yaşayan Özdemir ailesi, sosyal medyada gördükleri bayramlaşma yöntemini bayram sabahı evlerinde uyguladı. Hikmet Özdemir, şişirdiği eldiveni oklavaya bağlayıp, çocuklarına öptürdü. Ardından maşa ile bayram harçlıklarını verdi. Oğlu Bahattin Özdemir, cep telefonuyla kaydettiği görüntüleri sosyal medya paylaştı.
Kaynak: DHA