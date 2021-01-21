Çocukların tüfekle oyunu ölümle bitti
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Çocukların tüfekle oyunu ölümle bitti

21.01.2021 18:00 | Son Güncelleme: 21.01.2021 18:42

Sivas'ta iki çocuğun oynadıkları tüfeğin kazara ateş alması sonucu ağır yaralanan 8 yaşındaki Gökay, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sivas'ın merkeze bağlı Olukman köyünde meydana gelen olayda, akraba olan O.D (10) ile Gökay D. (8) evde bulunan tüfekle oyun oynarken kazara tüfek ateş aldı. Tüfeğin ateş alması sonucu saçmaların isabet ettiği Gökay D. göğsünden ağır yaralandı.

8 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gökay D. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesine kaldırıldı. Gökay D. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Gökay D'nin hastaneye gelen yakınları ise gözyaşlarını tutamadı.

Çocukların tüfekle oyunu ölümle bitti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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