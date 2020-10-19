Çocukların trafikteki tehlikeli oyunu kamerada

SİVAS'ta seyir halindeki kamyonete asılan çocukların tehlikeli oyunu kameraya yansıdı.

SİVAS'ta seyir halindeki kamyonete asılan çocukların tehlikeli oyunu kameraya yansıdı.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Yeni Ata Sanayi Sitesi'nde trafiğin yoğun olduğu saatlerde 6 çocuk, cadde üzerinde seyreden bir kamyonetin arkasına asılarak ilerledi. Çocukların tehlikeli oyunu ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Tehlikeye aldırış etmeden bir süre trafikte ilerleyen çocuklar çevredekilere korku dolu anlar yaşattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Uğur YİĞİT