Çocukların telefonunu gasp eden 2 şüpheli yakalandı
19.03.2021 20:10 | Son Güncelleme: 19.03.2021 20:15
Çocukların telefonunu gasp eden 2 şüpheli yakalandı Gaziantep'te çocukların telefonunu gasp eden 2 şüpheli yakalandı.
Çocukların telefonunu gasp eden 2 şüpheli yakalandı
GAZİANTEP - Gaziantep'te çocukların telefonunu gasp eden 2 şüpheli yakalandı.
Gaziantep'in Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İbrahimli, Karataş ve Binevler Mahallesi'nde 4 ayrı olayda çocukların telefonlarını gasp ve kapkaç yoluyla çalan 2 şahıs, tespit edilerek yakalandı. Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET ABDULKADİR ESEN