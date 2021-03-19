Çocukların telefonunu alıp kaçan gaspçılar yakalandı
19.03.2021 12:39 | Son Güncelleme: 19.03.2021 12:44
Gaziantep'te çocukların telefonunu gasp eden 2 şüpheli yakalandı.
Gaziantep'te çocukların telefonunu gasp eden 2 şüpheli yakalandı.
Gaziantep'in Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İbrahimli, Karataş ve Binevler Mahallesi'nde 4 ayrı olayda çocukların telefonlarını gasp ve kapkaç yoluyla çalan 2 şahıs, tespit edilerek yakalandı. Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı