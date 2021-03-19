Çocukların telefonunu alıp kaçan gaspçılar yakalandı
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Çocukların telefonunu alıp kaçan gaspçılar yakalandı

19.03.2021 12:39 | Son Güncelleme: 19.03.2021 12:44
Çocukların telefonunu alıp kaçan gaspçılar yakalandı

Gaziantep'te çocukların telefonunu gasp eden 2 şüpheli yakalandı.

Gaziantep'te çocukların telefonunu gasp eden 2 şüpheli yakalandı.

Gaziantep'in Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İbrahimli, Karataş ve Binevler Mahallesi'nde 4 ayrı olayda çocukların telefonlarını gasp ve kapkaç yoluyla çalan 2 şahıs, tespit edilerek yakalandı. Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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