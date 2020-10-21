Çocukların tehlikeli oyunu
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Çocukların tehlikeli oyunu

21.10.2020 18:48 | Son Güncelleme: 21.10.2020 18:53
Çocukların tehlikeli oyunu

Beyoğlu'nda çocukların sokak arasındaki tehlikeli oyunu kameralara yansıdı.

Beyoğlu'nda çocukların sokak arasındaki tehlikeli oyunu kameralara yansıdı. Seyir halindeki aracın arkasına asılan çocukların oyunu yürekleri ağza getirdi.

Olay, akşam saatlerinde Beyoğlu Dolapdere Mahallesinde gerçekleşti. Sokakta oynayan çocuklar kamyonetin geldiğini görerek önce peşinden koşmaya başladılar. Uzun takip sonucu kamyonete ulaşan çocuklar kasasına atlayarak tehlikeli yolculuğa başladı. Uzun süre kamyonetin kasasına asılan çocukların tehlikeli oyunu yürekleri ağza getirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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