Çocukların sağlığı için okullarından kantini kaldırdılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çocukların sağlığı için okullarından kantini kaldırdılar

İhlas Haber Ajansı / BURAK TÜRKER - Haberler | Güncel

- Çocukların sağlığı için okullarından kantini kaldırdılar Bursa'daki eğitim ve öğretim sektörüne yeni bir vizyon kazandırma amacı ile yola çıkan Yedi Vadi Okulları, kurumu basın toplantısı ile tanıttı.

Okulda akılalmaz olay! Öğrencilere çekiçle telefonlarını böyle parçalattılar
Okulda akılalmaz olay! Öğrencilere çekiçle telefonlarını böyle parçalattılar

- Çocukların sağlığı için okullarından kantini kaldırdılar

BURSA - Bursa'daki eğitim ve öğretim sektörüne yeni bir vizyon kazandırma amacı ile yola çıkan Yedi Vadi Okulları, kurumu basın toplantısı ile tanıttı.

Okul; bünyesinde eğitim gören çocukların sağlığı için kantin uygulamasını kaldırdı.

Yedi Vadi Okulları Kampüs Müdürü Murat Gören, yeni bir eğitim projesi oluşturduklarını belirterek, "Birçok tanımı olmakla beraber, 'Eğitim, insanın tavır ve davranışlarında bilinçli olarak amaçlarına uygun bir şekilde meydana gelen değişiklik sürecidir. Eğitim gelecek kuşakların tüm boyutlarıyla hayata hazırlanmasıdır. Diğer bir yönüyle de eğitim, insanlık tarihi kadar eski olup, gerek birey olarak gerekse toplum olarak hayatı sürdürebilmenin neredeyse temel dayanağıdır. Su ve ekmek kadar elzemdir. Hiç şüphesiz ki toplumların başarısı, geleceğe güvenle yürümesi ve yeni neslin bilgi ve birikimleriyle yaşama katkı sunabilmesiyle doğru orantılıdır. Eğitim uluslararası sözleşmeler ve ülkemizde Anayasa ile garanti altına alınmış temel haklardandır. Buna göre; 'Hiç kimse eğitim hakkından yoksun bırakılamaz, dışlanamaz ve engellenemez. 'Hükümranlık gücünü elinde bulunduran devlet, bu konuda gerekli her türlü tedbiri almak zorundadır. Özellikle son yıllarda yaygın bir biçimde devlet erki eğitim sorumluluğunu tercihen, gerekli yasal zeminde ve denetim yetkisini elinde bulundurma koşuluyla kısmen özel sektör ile de paylaşmıştır. Yedi Vadi okullarında çocuklarımız için yüzde yüz güvenli eğitim ortamları oluşturuyoruz. Gıda güvenliğinden emin olmadığımız ürünleri kullanmıyor ve yemeklerimizi kendi mutfağımızda üretiyoruz. Gıda güvenliğinden emin olamadığımız için okullarımızda asla kantin bulundurmuyoruz" dedi.

Çocukların sağlığı için okullarından kantini kaldırdılar
Çocukların sağlığı için okullarından kantini kaldırdılar
Çocukların sağlığı için okullarından kantini kaldırdılar
Çocukların sağlığı için okullarından kantini kaldırdılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK TÜRKER

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mario Draghi Türker Ertürk Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Mehtap Ar Cansu Dere Şeyma Subaşı Murat Yıldırım
Spor Fatih Terim Caner Erkin Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Çocukların sağlığı için okullarından kantini kaldırdılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 14:31:58. #1.14#
title