Çocukların psikomotor beceri gelişimi için gönüllü olarak çalışıyorlar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Çocukların psikomotor beceri gelişimi için gönüllü olarak çalışıyorlar

24.12.2020 09:49 | Son Güncelleme: 24.12.2020 09:53
Çocukların psikomotor beceri gelişimi için gönüllü olarak çalışıyorlar

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, üniversite öğrencileri ile birlikte çocukların psikomotor beceri gelişimi için gönüllü olarak çalıştı.

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, üniversite öğrencileri ile birlikte çocukların psikomotor beceri gelişimi için gönüllü olarak çalıştı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde gönüllü üniversite öğrencileri, Topluma Hizmet Uygulamaları konulu proje başlattı. Öğrenciler, çocukların psikomotor beceri gelişimleri için gönüllü olarak kolları sıvadı. Projeye destek veren Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ise 5 üniversite öğrencisi ile birlikte Namık Kemal İlkokulu bahçesinde psikomotor beceri gelişimine uygun oyun şekiller oluşturdu. Çalışmada, basketbol ve voleybol sahalarının çizgileri yeniden boyandı. Çocukların küçük kas becerileri ile ilgili aktivitelerde kullanılması için de ahşap merdiven ve denge yürüyüşü için çeşitli aletler yapıldı.

"Emeği geçenlere teşekkür ediyorum"

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, "Namık Kemal İlkokulu bahçesindeyiz. Kırıkkale Üniversitesi sosyal projeler kapsamında 5 tane pırıl pırıl genç ile beraber okul bahçemizi boyuyoruz. Buradan tüm emeği geçen arkadaşlara İstanbul'dan gelen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bugün bu gençleri görünce ben şuna sevindim. Geleceğimiz emin ellerde. Bu çocuklar burayı boyuyor onlardan sonra gelen nesle yeni bir ufuk açmak için. Ben buradan emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Yaygınlaştırmayı planlıyoruz"

İlkokul dönemindeki çocukların psikomotor becerilerini daha etkili bir şekilde geliştirebilmeleri için çeşitli zemin boyamaları yaptıklarını belirten Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü son sınıf öğrencisi Tuba Türksever, "Şu an 5 tane ekibimiz var. 3 tane arkadaşımız Işık Üniversitesi'nden gönüllü oldu. Kendileri Güzel Sanatlar Bölümünde okuyor. Bize teknik destek, boyalar ve çimler konusunda destek oluyorlar. Bu süreçte Yahşihan Belediyesi bize destek oldu. İnşallah gelecek dönemde projemizi diğer ilkokullarda da yaygınlaştırmayı hedefliyoruz" diye konuştu. - KIRIKKALE

Çocukların psikomotor beceri gelişimi için gönüllü olarak çalışıyorlar
Çocukların psikomotor beceri gelişimi için gönüllü olarak çalışıyorlar
Çocukların psikomotor beceri gelişimi için gönüllü olarak çalışıyorlar
Çocukların psikomotor beceri gelişimi için gönüllü olarak çalışıyorlar
Çocukların psikomotor beceri gelişimi için gönüllü olarak çalışıyorlar
Çocukların psikomotor beceri gelişimi için gönüllü olarak çalışıyorlar
Çocukların psikomotor beceri gelişimi için gönüllü olarak çalışıyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Özlem Zengin Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Acun Ilıcalı Furkan Palalı Birkan Sokullu
Spor Vitor Hugo Arda Turan Erol Bulut Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Hakem İngiltere Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çocukların psikomotor beceri gelişimi için gönüllü olarak çalışıyorlar | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 10:01:04. #1.14#
title