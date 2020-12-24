Çocukların psikomotor beceri gelişimi için gönüllü olarak çalışıyorlar

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, üniversite öğrencileri ile birlikte çocukların psikomotor beceri gelişimi için gönüllü olarak çalıştı.

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, üniversite öğrencileri ile birlikte çocukların psikomotor beceri gelişimi için gönüllü olarak çalıştı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde gönüllü üniversite öğrencileri, Topluma Hizmet Uygulamaları konulu proje başlattı. Öğrenciler, çocukların psikomotor beceri gelişimleri için gönüllü olarak kolları sıvadı. Projeye destek veren Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ise 5 üniversite öğrencisi ile birlikte Namık Kemal İlkokulu bahçesinde psikomotor beceri gelişimine uygun oyun şekiller oluşturdu. Çalışmada, basketbol ve voleybol sahalarının çizgileri yeniden boyandı. Çocukların küçük kas becerileri ile ilgili aktivitelerde kullanılması için de ahşap merdiven ve denge yürüyüşü için çeşitli aletler yapıldı.

"Emeği geçenlere teşekkür ediyorum"

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, "Namık Kemal İlkokulu bahçesindeyiz. Kırıkkale Üniversitesi sosyal projeler kapsamında 5 tane pırıl pırıl genç ile beraber okul bahçemizi boyuyoruz. Buradan tüm emeği geçen arkadaşlara İstanbul'dan gelen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bugün bu gençleri görünce ben şuna sevindim. Geleceğimiz emin ellerde. Bu çocuklar burayı boyuyor onlardan sonra gelen nesle yeni bir ufuk açmak için. Ben buradan emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Yaygınlaştırmayı planlıyoruz"

İlkokul dönemindeki çocukların psikomotor becerilerini daha etkili bir şekilde geliştirebilmeleri için çeşitli zemin boyamaları yaptıklarını belirten Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü son sınıf öğrencisi Tuba Türksever, "Şu an 5 tane ekibimiz var. 3 tane arkadaşımız Işık Üniversitesi'nden gönüllü oldu. Kendileri Güzel Sanatlar Bölümünde okuyor. Bize teknik destek, boyalar ve çimler konusunda destek oluyorlar. Bu süreçte Yahşihan Belediyesi bize destek oldu. İnşallah gelecek dönemde projemizi diğer ilkokullarda da yaygınlaştırmayı hedefliyoruz" diye konuştu. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı