Çocukların ödünç oyuncak alabileceği oyuncak kütüphanesi kurulacak
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Kastamonu Entegre, Kastamonu, Güncel

Çocukların ödünç oyuncak alabileceği oyuncak kütüphanesi kurulacak

Kastamonu'da çocukların istediği oyuncağı alıp oynadıktan sonra geri getirebileceği oyuncak kütüphanesi yapılacak.

13.03.2020 19:28 | Son Güncelleme: 13.03.2020 19:30
Çocukların ödünç oyuncak alabileceği oyuncak kütüphanesi kurulacak

Kastamonu'da çocukların istediği oyuncağı alıp oynadıktan sonra geri getirebileceği oyuncak kütüphanesi yapılacak.

Kente yapılması planlanan iki çocuk bakımevi ve oyuncak kütüphanesi projeleri için Kastamonu Entegre Firması ile Belediye arasında protokol imzalandı.

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu ile Kastamonu Entegre Kastamonu ve Samsun Fabrikalar Koordinatörü Enüs Koç tarafından imzalanan protokol kapsamında çocuk kütüphanesi ve çocuk bakımevi için firma tarafından 3 milyon lira bağış yapılacak.

Vidinlioğlu makamında yapılan protokol törenindeki konuşmasında, en fazla üzerinde durduğu konulardan birinin oyuncak kütüphanesi olduğunu söyledi.

Oyuncak kütüphanesi sayesinde çocukların birlikte oyun oynama alışkanlığı kazanacağını aktaran Vidinlioğlu, "Birlikte oynarken paylaşmayı öğrenecekler. Teknolojinin getirdiği en büyük problemlerden bir tanesi yalnızlık. Yani birlikte oyun oynama alışkanlığı edinmeyen, birlikte oyun oynamayan, paylaşmayı bilmeyen bir nesil yetişsin istemiyorum." dedi.

Oyuncak kütüphanesinden çocukların en iyi şekilde faydalanacağını kaydeden Vidinlioğlu, şöyle devam etti:

"Burada aynı kitap alıp birkaç gün sonra kütüphaneye geri verir gibi çocuklarımız oyuncağı alacak, evine götürecek ve oynadıktan sonra geri bırakacak. Ayrıca ailelerin bütçelerine ekonomik olarak çok büyük katkı sağlayacak. Alınan oyuncak en fazla 10 gün kullanılıyor. Ondan sonra çocuk bıkıyor. Bıkmasa da zaten yaş olarak büyüyor ve ona hitap etmez hale geliyor. Henüz yıpranmadan hükmü ortadan kalkıyor o oyuncağın ve atıl vaziyette kalıyor. Aileler yeni bir oyuncak almak zorunda kalıyorlar. Ama aynı oyuncağı bir başkası para verip tekrar almak zorunda kalıyor kendi çocuğu için. Oyuncak kütüphanesi ile çocuklarımızın hemen hepsi çok fazla sayıda oyuncakla oynamış hem de bir arada kaynaşmış olacak."

Enüs Koç ise Kastamonu'ya en iyi şekilde hizmet etmek için çalıştıklarını belirterek "Kastamonu'nun kalkınması, Kastamonu'nun gelişimi için elimizden ne geliyorsa bundan önce yaptık. İnşallah bundan sonra da yapacağız." ifadelerini kullandı.

Çocukların ödünç oyuncak alabileceği oyuncak kütüphanesi kurulacak

Kaynak: AA

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Çocukların ödünç oyuncak alabileceği oyuncak kütüphanesi kurulacak

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