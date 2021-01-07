Çocukların kavgası mahalleyi birbirine kattı
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Çocukların kavgası mahalleyi birbirine kattı

07.01.2021 16:18 | Son Güncelleme: 07.01.2021 16:25
Çocukların kavgası mahalleyi birbirine kattı

Aydın'da çocuklar arasında başlayan kavgaya aileleri de müdahil olunca mahalle birbirine girdi.

Aydın'da çocuklar arasında başlayan kavgaya aileleri de müdahil olunca mahalle birbirine girdi.

Olay, Aydın merkez Efeler ilçesi Ovaeymir Mahallesi İsmet Sezgin Bulvarı üzerinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta iki ailenin çocukları henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmaya çocukların aileleri de dahil oldu. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İhbar üzerine bölgeye Çevik Kuvvet ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler tarafları biber gazı kullanarak güçlükle ayırırken, 5 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslar ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Çocukların kavgası mahalleyi birbirine kattı
Çocukların kavgası mahalleyi birbirine kattı
Çocukların kavgası mahalleyi birbirine kattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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