Çocukların kavgası mahalle kavgasına dönüştü: 3 yaralı
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Çocukların kavgası mahalle kavgasına dönüştü: 3 yaralı

Çocukların kavgası mahalle kavgasına dönüştü: 3 yaralı 3 kişinin yaralandığı kavgada 5 kişi de gözaltına alındı Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde çocuklar arasında başlayan kavgaya büyükler de karıştı.

20.05.2020 21:00 | Son Güncelleme: 20.05.2020 21:03

Çocukların kavgası mahalle kavgasına dönüştü: 3 yaralı

3 kişinin yaralandığı kavgada 5 kişi de gözaltına alındı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde çocuklar arasında başlayan kavgaya büyükler de karıştı. Toplam 3 kişinin yaralandığı kavgada 5 kişi de gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre kavga, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Kışla Mahallesindeki bir parkta yaşandı. Gece saatlerinde çocuklar arasında başlayan kavgaya büyükler de karıştı. Kavga nedeniyle bölgeye çok sayıda zırhlı polis aracı ile TOMA sevk edildi. Olay yerine giden polis ekipleri, kavgayı ayırmak için havaya ateş açtı. Toplam 3 kişinin yaralandığı kavgada 5 kişi ise gözaltına alındı.

Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çocukların kavgası mahalle kavgasına dönüştü: 3 yaralı

Kaynak: İHA

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