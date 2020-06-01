Çocukların Karantina Maceraları Gazeteci Elif Key Brooklyn'de bir yandan kendi karantinasını yaşarken diğer yandan şu ana kadar kimsenin düşünmediği bir projeye başlamış; her gün çocuklarla konuşuyor ve onların karantinayla ilgili düşüncelerini "Dersimiz Karantina" isimli podcastinde yayınlıyor.

Gazeteci Elif Key Brooklyn'de bir yandan kendi karantinasını yaşarken diğer yandan şu ana kadar kimsenin düşünmediği bir projeye başlamış; her gün çocuklarla konuşuyor ve onların karantinayla ilgili düşüncelerini "Dersimiz Karantina" isimli podcastinde yayınlıyor.New York'tan Aslı Pelit'in haberi Kaynak: DailyMotion.com