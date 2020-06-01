Çocukların Karantina Maceraları
Gazeteci Elif Key Brooklyn'de bir yandan kendi karantinasını yaşarken diğer yandan şu ana kadar kimsenin düşünmediği bir projeye başlamış; her gün çocuklarla konuşuyor ve onların karantinayla ilgili düşüncelerini "Dersimiz Karantina" isimli podcastinde yayınlıyor.
01.06.2020 08:46 | Son Güncelleme: 01.06.2020 08:49
Gazeteci Elif Key Brooklyn'de bir yandan kendi karantinasını yaşarken diğer yandan şu ana kadar kimsenin düşünmediği bir projeye başlamış; her gün çocuklarla konuşuyor ve onların karantinayla ilgili düşüncelerini "Dersimiz Karantina" isimli podcastinde yayınlıyor.New York'tan Aslı Pelit'in haberi
Kaynak: DailyMotion.com