Çocukları ve torunlarını görmek için düzenlediği doğum günü partisi yaşlı adamın sonu oldu
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Çocukları ve torunlarını görmek için düzenlediği doğum günü partisi yaşlı adamın sonu oldu

24.01.2021 16:02 | Son Güncelleme: 24.01.2021 16:37

Amerika Kaliforniya'da yaşayan 75 yaşındaki Ruben Valadez, çocukları ve torunlarını görmek için düzenlediği doğum günü partisinde koronavirüs kaptı. Durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırılan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Ruben Valadez'in ailesi ve akrabaları 75. doğum gününü kutlamak için bir araya geldi.

Çocukları ve torunlarını görmek için düzenlediği doğum günü partisi sonu oldu

5 Ocak tarihinde yapılan doğum günü partisinden sonra Ruben ve partiye katılan 18 kişi virüs kaptı.

Çocukları ve torunlarını görmek için düzenlediği doğum günü partisi sonu oldu

Ruben'in durumu ağırlaşınca ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı.

Çocukları ve torunlarını görmek için düzenlediği doğum günü partisi sonu oldu

Hastaneye kaldırıldıktan dört gün sonra hayatını kaybeden Ruben'in ailesi, babalarının torunlarını ve diğer çocuklarını görmek için kendisine doğum günü partisi düzenlenmesi için ısrar ettiğini söyledi.

Çocukları ve torunlarını görmek için düzenlediği doğum günü partisi sonu oldu

Ruben, karısı, çocukları ve torunlarının tamamı partiden sonra virüs kaptı.

Çocukları ve torunlarını görmek için düzenlediği doğum günü partisi sonu oldu

Ailesi, Ruben'nin cenaze masraflarının karşılanması için internet üzerinde yardım kampanyası başlattı.

Çocukları ve torunlarını görmek için düzenlediği doğum günü partisi sonu oldu
Çocukları ve torunlarını görmek için düzenlediği doğum günü partisi yaşlı adamın sonu oldu
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