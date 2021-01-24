Çocukları ve torunlarını görmek için düzenlediği doğum günü partisi yaşlı adamın sonu oldu

Amerika Kaliforniya'da yaşayan 75 yaşındaki Ruben Valadez, çocukları ve torunlarını görmek için düzenlediği doğum günü partisinde koronavirüs kaptı. Durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırılan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Ruben Valadez'in ailesi ve akrabaları 75. doğum gününü kutlamak için bir araya geldi.

5 Ocak tarihinde yapılan doğum günü partisinden sonra Ruben ve partiye katılan 18 kişi virüs kaptı.

Ruben'in durumu ağırlaşınca ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırıldıktan dört gün sonra hayatını kaybeden Ruben'in ailesi, babalarının torunlarını ve diğer çocuklarını görmek için kendisine doğum günü partisi düzenlenmesi için ısrar ettiğini söyledi.

Ruben, karısı, çocukları ve torunlarının tamamı partiden sonra virüs kaptı.

Ailesi, Ruben'nin cenaze masraflarının karşılanması için internet üzerinde yardım kampanyası başlattı.