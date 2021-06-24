Çocukları istismar ettiği öne sürülen imam için adli kontrol kararı çıktı! Aileler isyan etti

Elazığ'da cami imamı olarak görev yapan ve 16 yaşındaki Y.S'yi 6 yıl boyunca istismar ettiği iddiasıyla suçlanan ve ardından emekli edilen H.K.'nın duruşması görüldü. Mahkemede ifade veren şahıslar, ders çalışma bahanesiyle H.K. tarafından farklı odalara götürüldüklerini söylerken, emekli imam hakkında adli kontrol kararının devamına karar verildi. Şikayetçi aileler ise bu duruma isyan etti.

Elazığ'da 16 yaşındaki Y.S'yi 6 yıl boyunca istismar ettiği iddiasıyla yargılanan cami imamı H.K. geçtiğimiz kasım ayında Elazığ valiliği tarafından açığa alınmış ve hakkında soruşturma başlatılmış ardından ise emekli edilmişti. Emekli cami imamının taciz iddiasıyla ilgili ilk duruşma Elazığ 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Eski cami imamı tarafından istismar edildikleri iddiasıyla 2 kişi daha mahkemede ifade verdi.

İKİ KİŞİ DAHA AYNI ŞİKAYETTE BULUNDU

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığına tanık sıfatıyla ifade veren 25 yaşındaki M.A. ve mahkemede müşteki sıfatıyla ifade veren 23 yaşındaki S.K. da, kendilerinin eski cami hocası H.K. tarafından tacize maruz bırakıldıklarını iddia etti.

"DERS ÇALIŞTIRACAĞIM DİYEREK ODAYA GÖTÜRÜYORDU"

S.K. ifadesinde, "2009-2010 yıllarında kardeşimle birlikte Kur'an kursuna gitmeye başladım. Bir hafta sonra H.K. isimli şahıs sürekli benim derslerimi sona bırakıp çocukları kurstan gönderdikten sonra camide bulunan odaya ders çalıştıracağım diyerek götürüyordu. Odadayken vücuduma elbiselerimin üzerinden dokunuyor, tacizleri oluyordu… Olayları yaklaşık 5 sene sonra idrak edebildim. Haberlerde soruşturma açıldığını duyduğum zaman aynı psikolojiye tekrar girdim. Beni taciz eden H.K. isimli şahıstan şikâyetçiyim." dedi.

"ERKEK ÇOCUKLAR BİLE KURSA GİTMEYİ BIRAKTI"

Sözcü'nün haberine göre M.A. ise ifadesinde şunları söyledi: "6-7 yaşlarından beri mahallemizin camisinde Kur'an kursuna 1-2 sene kadar gittim. 2003-2004 yıllarıydı. Cami hocası H.K. bize ders verirken elleriyle istismar ediyordu. Çocuk olduğum için pek bir şeyin farkında olmuyordum. Mahallenin erkek çocukları bile gitmeyi bıraktı."

ADLİ KONTROL KARARININ DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme, 'Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'çocuğun cinsel istismarı' suçlamasıyla yargılanan H.K. hakkındaadli kontrol kararının devamına karar verdi. Bir sonraki duruşmanın tarihi ise 5 Ekim olarak belirlendi. Oybirliğiyle alınan mahkeme kararında, "Tutuklama talebinin sanığın duruşmaları takip etmesi ve kaçma şüphesini doğuran herhangi bir husus olmaması nedeniyle reddine" ifadeleri yer aldı.

Eski cami hocasının adli kontrolle serbest bırakılma kararına tepki gösteren Y.S.'nin avukatı Ali Aslan Emre, "Kuvvetli suç şüphesinin dosyada mevcut olması nedeniyle tutuklanma talep ettik ancak reddedildi. Bu suçtan sadece mağdurlar ve aileleri değil, tüm toplum etkilenmiştir. Toplumsal dokuyu bozan bu fiilin cezasız kalması hukuken kabul edilemez. Yarın başka kadınların daha mağdur olmaması için sanığın tutuklanması elzemdir." dedi.