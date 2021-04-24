Çocukları bekleyen büyük tehlike! Eğitsel uygulamalar da sınıfta kaldı, zararı çok fazla

Haberler.com Youtube kanalına konuk olan Psikolog Dr. Aslı Aktan Erciyes, okul öncesi çocuklarda artan ekran kullanım süresinin nedenini yanıtladı. Özellikle pandemi ile birlikte çocukların evde kalmasının ekran bağımlılığını arttırdığını kaydeden Erciyes, ebeveynlerin çocuklarına kullandırdığı eğitsel uygulamaların yüzde 95'in de zararlı olduğunu dile getirdi.