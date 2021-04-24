Çocukları bekleyen büyük tehlike! Eğitsel uygulamalar da sınıfta kaldı, zararı çok fazla
Haberler.com Youtube kanalına konuk olan Psikolog Dr. Aslı Aktan Erciyes, okul öncesi çocuklarda artan ekran kullanım süresinin nedenini yanıtladı. Özellikle pandemi ile birlikte çocukların evde kalmasının ekran bağımlılığını arttırdığını kaydeden Erciyes, ebeveynlerin çocuklarına kullandırdığı eğitsel uygulamaların yüzde 95'in de zararlı olduğunu dile getirdi.
Psikolog Dr. Aslı Aktan Erciyes, Haberler.com Youtube kanalına konuk olarak sunucu Simge Ata'nın sorularını yanıtladı. Okul öncesi çocuklarda artan ekran kullanım süresinin nedenlerinden bahseden Erciyes, çocukların ekrana teslim edilmesine ve onlarla kaliteli vakit geçirmenin yollarına dair önemli açıklamalarda bulundu.
EĞİTSEL UYGULAMALAR DA SINIFTA KALDI
Özellikle koronavirüs salgını nedeniyle çocukların ekrana maruz kalma durumunun arttığını söyleyen Psikolog Erciyes, ailelerin çocukların vakit geçirmesi ve eğitsel becerilerinin gelişmesi için açtıkları uygulamaların yüzde 95'inin sınıfta kaldığını ve bu uygulamaların çocuklara ekran bağımlılığından dikkat bozukluğuna kadar pek çok noktada zarar verdiğini kaydetti.