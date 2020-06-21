Çocuklardan, terör kurbanı kardeşlerin babasına "Babalar Günü" kutlaması yürekleri dağladı
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Çocuklardan, terör kurbanı kardeşlerin babasına "Babalar Günü" kutlaması yürekleri dağladı

Çocuklardan, terör kurbanı kardeşlerin babasına "Babalar Günü" kutlaması yürekleri dağladı Minikler, 2 çocuğunu da teröristlere ait patlayıcının infilak etmesi sonucu kaybeden acılı baba Ekber Güloğlu'nu Babalar Gününde yalnız bırakmadı Tunceli'de çocuklar, 2019 tarihinde PKK'lı...

21.06.2020 14:57 | Son Güncelleme: 21.06.2020 15:02

Çocuklardan, terör kurbanı kardeşlerin babasına "Babalar Günü" kutlaması yürekleri dağladı

Minikler, 2 çocuğunu da teröristlere ait patlayıcının infilak etmesi sonucu kaybeden acılı baba Ekber Güloğlu'nu Babalar Gününde yalnız bırakmadı

TUNCELİ - Tunceli'de çocuklar, 2019 tarihinde PKK'lı teröristlerin araziye düşürdükleri patlayıcının infilak etmesi sonucu yaşamını yitiren Ayaz ve Nupelda kardeşlerin babalarına papatya toplayıp "Babalar Günü" nü kutlaması adeta yürekleri dağladı.

15 Temmuz 2019 tarihinde Ovacık'ın Bilgeç köyü kırsalındaki Çakılyayla mezrasında 8 yaşındaki Ayaz ile 4 yaşındaki Nupelda Güloğlu kardeşler oyun oynarken, PKK'lı teröristlerin araziye düşürdükleri patlayıcının infilak etmesi sonrası yaşamını yitirmişti. Gönüllülerden Ferhat Güven ve arkadaşlarının destekleriyle çocuklar, 2 çocuğunu da kaybeden acılı baba Ekber Güloğlu'nu babalar gününde yalnız bırakmadı. Evlerinin önünde oyunlar oynayan çocuklar topladıkları papatyaları baba Ekber Güloğlu'na verdi.

Duygusal anlar yaşayan baba çocuklara teşekkür etti.

Çocuklardan, terör kurbanı kardeşlerin babasına 'Babalar Günü' kutlaması yürekleri dağladı

Kaynak: İHA

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