Çocuklardan kendi ürettikleri zeytinyağını hediye etti - Haberler
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Çocuklardan kendi ürettikleri zeytinyağını hediye etti

Çocuklardan kendi ürettikleri zeytinyağını hediye etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde Çalışkanlar İlkokulu öğrencileri Belediye Başkanı Tolga Tosun' u ziyaret ederek kendilerinin ürettiği zeytinyağını hediye ettiler.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Bandırma İlçesinde Çalışkanlar İlkokulu öğrencileri Belediye Başkanı Tolga Tosun' u ziyaret ederek kendilerinin ürettiği zeytinyağını hediye ettiler.

Bandırma Çalışkanlar İlkokulu Öğrencileri Belediye Başkanı Tolga Tosun'u ziyaret etti. Öğrenciler bir önceki dönem topladıkları zeytinlerle yaptıkları zeytinyağını Başkan Tosun' a hediye ettiler. Öğrencilerin ziyaretinden mutluluk duyduğunu belirten Başkan Tolga Tosun, "Çalışkanlar İlkokulumuzun bir önceki dönem öğrencilerinin ektikleri zeytin ağaçlarından topladıkları zeytinlerden zeytinyağı elde ederek ziyaretimize gelen Okul Müdürümüz İlkay Sönmez'e ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Emeği geçen tüm öğrencilerimizi ve eğitimcilerimizi yürekten kutluyorum. Zeytinyağının yanısıra çiçekler ve resimler de hediye ettiler. Bize en güzel hediye olan çocuklarımızı açık alınlarından sevgiyle öpüyorum." diye konuştu. - BALIKESİR

Çocuklardan kendi ürettikleri zeytinyağını hediye etti

Çocuklardan kendi ürettikleri zeytinyağını hediye etti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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