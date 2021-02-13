Çocuklardan itfaiyecilere tebessüm ettiren not: Sizi seviyoruz ama büyüyünce polis olacağız
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Çocuklardan itfaiyecilere tebessüm ettiren not: Sizi seviyoruz ama büyüyünce polis olacağız

13.02.2021 09:40 | Son Güncelleme: 13.02.2021 10:48

Amasya'nın Suluova ilçesinde bir köyde çıkan yangının büyümeden söndürülmesini sağlayan itfaiyeciler dönüşte önlerine çıkan 3 çocuğun verdiği kağıttaki notu okuyunca duygulandı. "Aslan itfaiyeciler" diye başlayan notun sonundaki "Ama biz büyüyünce polis olacağız" ifadeleri ise tebessüm ettirdi.

Akşam saatlerinde Saluca köyündeki bir evin bahçesinde yangın çıktı. İhbar üzerine köye ulaşarak yangını söndüren Suluova Belediyesi itfaiye ekipleri daha sonra dönüşe geçti.

NOT VERİP FOTOĞRAF ÇEKTİRDİLER

O sırada Merve, Melike ve Melek Akbukut, durdurdukları itfaiye ekibine içinde bir not yazan kağıt verdiler. Okudukları ifadelerle duygulanan itfaiyeciler köye tekrar dönüp onlarla hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Çocuklardan itfaiyecilere tebessüm ettiren not: 'Aslan itfaiyeciler'

"AMA POLİS OLACAĞIZ"

Evlerine ve keçilerinin bulunduğu ağıla sıçramasından korktukları yangını söndüren itfaiyecilere teşekkür eden çocukların "Aslan itfaiyeciler. Artık sizin isminiz bu. Bizi yangından kurtardınız. Sizi çok seviyoruz. Allah sizi korusun aslan abiler" sözleriyle başlayan notlarının devamında "Ama biz büyüyünce polis olacağız" ifadeleri tebessüm ettirdi.

Çocuklardan itfaiyecilere tebessüm ettiren not: 'Aslan itfaiyeciler'
Çocuklardan itfaiyecilere tebessüm ettiren not: Sizi seviyoruz ama büyüyünce polis olacağız

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT ÇELİK

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