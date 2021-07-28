Çocuklarda korona belirtileri nelerdir? Korona aşısı zorunlu mu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 51 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 19 bin 761'de yeni vakanın olduğunu açıkladı. Çocuklarda korona belirtileri nelerdir? Korona aşısı zorunlu mu? Korona tablosu! Aşı randevu! Covid aşı!

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Salgının kontrol altında tutulmasını tedirgin edici seviyede vaka sayılarına ulaştık. Bunu durduracak olan göstereceğimiz iradedir. Tedbirlere uyup aşınızı olun" dedi. E babız aşı! Aşı sayısı!

ÇOCUKLARDA KORONA BELİRTİLERİ NELERDİR?

En yaygın semptomlar:

ateş

kuru öksürük

yorgunluk

daha seyrek görülen semptomlar:

ağrı ve sızı

boğaz ağrısı

ishal

konjunktivit

baş ağrısı

ltat alma veya koku duyusunun kaybı

ciltte döküntü ya da el veya ayak parmaklarında renk değişimi

Ciddi semptomlar:

solunum güçlüğü veya nefes darlığı

göğüs ağrısı veya göğüste baskı

konuşma veya hareket kaybı

KORONA AŞISI ZORUNLU MU?

Şu an için aşı olma konusunda bir zorunluluk durumu bulunmuyor. Ancak tüm doktorlar ve bilim insanları virüsten korunabilmek için aşı olmayı öneriyor.

Özellikle önümüzdeki günlerde aşılamanın dünyada da yüksek seviyeye ulaşmasıyla birlikte bazı alanlara aşı zorunluluğu getirilmesi bekleniyor. Örnek olarak istenilen seviyeye ulaştığında sinemaya ya da uçak seyahatine aşı olma zorunluluğu getirilebilir. Bu nedenle sırası gelen kişilerin aşılarını yaptırmasında fayda bulunuyor. Sonuç olarak yasal şekilde aşı zorunluluğu olmasa da bilim insanları aşının faydası nedeniyle yapılması tavsiyesini veriyorlar. Aşı ile ilgili nihai kararı ise kişi kendisi veriyor.