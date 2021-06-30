Çocuklara polis şefkati
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Çocuklara polis şefkati

Çocuklara polis şefkati
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'da ekonomik yetersizlik içerisinde olan yabancı ve Türk çocuklarına polis tarafından bir program düzenlendi.

Malatya'da ekonomik yetersizlik içerisinde olan yabancı ve Türk çocuklarına polis tarafından bir program düzenlendi.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan müşterek çalışmalar neticesinde, yabancı uyruklu çocuklara bir program yapıldı. Sosyal ve ekonomik kriterleri göz önünde bulundurulan 18 Afgan, 15 Suriye uyruklu ve 19 Türk vatandaşı olmak üzere toplam 52 çocuk, refakat eden aile bireyleri ile birlikte polis ekip araçlarıyla ikametlerinden alınarak Malatya Park AVM'ye götürüldü.

Çocuklara AVM içerisindeki mağazalardan alınan kıyafet ve ayakkabılar hediye edilerek polis araçları eşliğinde şehir turu yapıldı.

Ayrıca Asayiş Şube Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen yemek programında İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, çocuklar ve aileleri ile bir araya geldi. Programda Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince çocuklara çeşitli hediyeler takdim edilerek keyifli vakit geçirildi. - MALATYA

Çocuklara polis şefkati
Çocuklara polis şefkati
Çocuklara polis şefkati

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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