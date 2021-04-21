Çocuklara özgüven nasıl aşılanır? Uzman isim yanıtladı
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Çocuklara özgüven nasıl aşılanır? Uzman isim yanıtladı

Haberler.com / Ayça Elal - Haberler | Eğitim

Haberler.com Youtube kanalına konuk olan Psikolog Dr. Aslı Aktan Erciyes, çocukların tek sorumluluklarının akademik sorumluluk olarak görülmemesi gerektiğini belirterek çocuklara sorumluluk ve özgüven aşılamanın yollarını anlattı. Erciyes, ebeveynleri yapılmaması gereken kimi davranışlar konusunda uyardı.

Haberler.com Youtube kanalında Simge Ata'nın sorularını yanıtlayan Psikolog Dr. Aslı Aktan Erciyes, ebeveynlerin merak ettiği;

  • Çocuklarda Sorumluluk Bilinci Nasıl Oluşturulur?
  • Özgüven Nasıl Aşılanır?
  • Çocuklarda Özgüven Kaybı Oluşturan Davranışlar Nelerdir?

sorularına cevap verdi.

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Çocuklara özgüven nasıl aşılanır? Uzman isim yanıtladı
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Ayça Elal
Haberler.com
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