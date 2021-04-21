Çocuklara özgüven nasıl aşılanır? Uzman isim yanıtladı

Haberler.com Youtube kanalına konuk olan Psikolog Dr. Aslı Aktan Erciyes, çocukların tek sorumluluklarının akademik sorumluluk olarak görülmemesi gerektiğini belirterek çocuklara sorumluluk ve özgüven aşılamanın yollarını anlattı. Erciyes, ebeveynleri yapılmaması gereken kimi davranışlar konusunda uyardı.