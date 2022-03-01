ÇOCUKLARA AİT MÜSTEHCEN GÖRÜNTÜ OPERASYONU: 5 GÖZALTI -1 - Haberler

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ÇOCUKLARA AİT MÜSTEHCEN GÖRÜNTÜ OPERASYONU: 5 GÖZALTI -1

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ÇOCUKLARA AİT MÜSTEHCEN GÖRÜNTÜ OPERASYONU: 5 GÖZALTI -1

SOSYAL medya üzerinden çocuğun cinsel istismarına yönelik müstehcen görüntüleri para karşılığı satan veya satın aldıkları tespit edilen şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi.

İSTANBUL (DHA) - SOSYAL medya üzerinden çocuğun cinsel istismarına yönelik müstehcen görüntüleri para karşılığı satan veya satın aldıkları tespit edilen şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi. 5 şüpheli gözaltına alındı.

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Ali Çağlar, Müstehcen, İstanbul, Medya, Güncel, Haberler

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