ÇOCUKLARA AİT MÜSTEHCEN GÖRÜNTÜ OPERASYONU: 5 GÖZALTI -1
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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SOSYAL medya üzerinden çocuğun cinsel istismarına yönelik müstehcen görüntüleri para karşılığı satan veya satın aldıkları tespit edilen şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi.
İSTANBUL (DHA) - SOSYAL medya üzerinden çocuğun cinsel istismarına yönelik müstehcen görüntüleri para karşılığı satan veya satın aldıkları tespit edilen şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi. 5 şüpheli gözaltına alındı.
Demirören Haber Ajansı - Güncel