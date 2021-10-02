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Çocuklar yaşlılar ile birlikte oynadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Çocuklar yaşlılar ile birlikte oynadı

Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü etkinlikleri kapsamında kahraman gaziler ile korunma ve bakım altında bulunan çocukları bir araya getirdi.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü etkinlikleri kapsamında kahraman gaziler ile korunma ve bakım altında bulunan çocukları bir araya getirdi.

Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Adıyaman Çocuk Evleri Sitesi'nde korunma ve bakım altında bulunan çocuklarla bir araya gelen tarihin yaşayan abideleri kahraman gazilerimiz, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kutlama programında spor etkinlikleri düzenlendi. Yaşlılar ve çocuklar bocce oynadı. Daha sonra birlikte pasta kestiler.

Etkinliklere katılan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik yaptığı açıklamada; "Yaşlılarımız, dün ile bugün arasında köprü kuran, kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan, şüphesiz bizim en değerli varlıklarımızdır. Defaten belirttiğim üzere; yaşlılar, bir toplumun hem geçmişi, hem hafızası, hem de kökleridir. İşte bu yaşayan geçmişimiz, hafızamız ve köklerimizle sık sık buluşmalıyız. Yaşlılarımızdan alacağımız tecrübeye dayalı öğretilere dikkat ederek hayatımıza ışık tutan yansımalarını geleceğimize taşımalıyız. Sebebi O'dur ki, Peygamber Efendimizin de hadis-i şeriflerinde; 'Herhangi bir genç, bir kimseye yaşlı olduğu için ikramda bulunursa, Allah o gence, yaşlılığında kendisine ikramda bulunacak birini nasip eder.' belirttiği üzere bizlere bir öğreti olarak geleceğimizin şekillenmesinin geçmişimize hürmetten geçeceğine işaret etmiştir.

Ülkemizdeki yaşlılık çalışmalarıyla, büyüklerimizin sağlıklı bireyler olarak tecrübelerinin yeni nesillere aktarılması, toplumsal hayat bağlarının güçlendirilmesi ve kuşaklar arası dayanışmanın desteklenmesi noktasında Bakanımız Derya Yanık Hanımefendinin riyasetiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Kuşaklararası buluşma programımızda kahramanlık hikayelerini anlatarak çocuklarımızı tarihi bir yolculuğa çıkaran kahraman çınarlarımızın çocukluğunu yaşadığı, çocuklarımızın ise olgunluklarını gördüğü sevgi ve saygı içerisinde unutulmaz bir gün yaşadık.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm büyüklerimizin 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü en içten duygularımla kutluyor, yaşama sevinçlerinin hiç kaybolmadığı sağlıklı ve mutlu günler diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Çocuklar yaşlılar ile birlikte oynadı

Çocuklar yaşlılar ile birlikte oynadı

Çocuklar yaşlılar ile birlikte oynadı

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