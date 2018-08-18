Çocuklar Trafikte Hata Yapan Sürücülere "Kırmızı Düdük" Çalacak

Kahramanmaraş'ta, "Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük" projesi kapsamında, jandarma ekipleri çocuklara kırmızı düdük, tişört, şapka ve broşür dağıttı.

Onikişubat İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, proje kapsamında, Hacımustafa Mahallesi Önsen yolunda uygulama yaptı.

Ekipler, durdurdukları araçların içinde bulunan çocuklara, kırmızı düdük, tişört ve şapka dağıtırken, ailelere de proje hakkında bilgi verdi.

Uygulamanın sorumluluk alanlarındaki yollarda, bayram boyunca devam edeceği belirtildi.