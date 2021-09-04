Çocuklar, Rixy Çocuk Festivali'nde eğlendi
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Çocuklar, Rixy Çocuk Festivali'nde eğlendi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

RİXOS Hotels tarafından çocuklar için özel olarak düzenlenen Rixy Çocuk Festivali, Rixos Premium Belek Otel'de gerçekleşti.

RİXOS Hotels tarafından çocuklar için özel olarak düzenlenen Rixy Çocuk Festivali, Rixos Premium Belek Otel'de gerçekleşti. Etkinliğe 42 ülkeden 600 misafir çocuk katıldı.

Rixos Premium Belek Otel'de gerçekleştirilen Rixy Çocuk Festivali, çocukların The Land of Legends özel kostümlü karakterlerle kortej yürüyüşüne katılmasıyla başladı. Çocuklar için birçok eğlenceli sürprizin hazırlandığı etkinlikte 5 gösteri sahnesinde küçük dans gruplarının gösterilerinin yanı sıra akrobat ve sihirbaz gösterileri sergilendi. Özel oyun platformlarının da yer aldığı festival alanının içerisinde oluşturulan yiyecek içecek bölümlerinde çocuklar en sevdikleri tatlı ve yemek seçenekleriyle buluştu. Etkinlik drone gösterisi ve çocukların beğeniyle izlediği Madrigal Show ile sona erdi.

Çocuklu ailelerin tatil deneyimlerine çok önem verdiklerini ve özen gösterdiklerini söyleyen Rixos Premium Belek Satış Direktörü Onur Çakır, "Rixy Kids Fest, bizim en önemli misafirlerimiz olan çocukların keyifli, unutamayacakları ve tamamı ile onlara özel bir gün geçirmeleri için düzenlediğimiz bir etkinlik. Rixos Premium Belek olarak aile ve çocuk konseptimizle öne çıkıyoruz. Farklı ülkelerden gelen 600 çocuk misafirimiz bugün pek çok aktivite ile çok eğlenceli bir gün geçirdi. Onların hayallerini gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz" dedi.

Çocuklar, Rixy Çocuk Festivali'nde eğlendi
Çocuklar, Rixy Çocuk Festivali'nde eğlendi
Çocuklar, Rixy Çocuk Festivali'nde eğlendi
Çocuklar, Rixy Çocuk Festivali'nde eğlendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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