Çocuklar Ressam Paul Cezanne Atölyesinde buluşuyor!
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Çocuklar Ressam Paul Cezanne Atölyesinde buluşuyor!

Teşvikiye'de bulunan Açık Diyalog İstanbul, çocukların sanatla büyümeleri amacıyla Aralık ayında birçok çocuk atölyesine ev sahipliği yapıyor.

28.11.2019 14:18 | Son Güncelleme: 28.11.2019 14:18
Çocuklar Ressam Paul Cezanne Atölyesinde buluşuyor!

İlk atölye çalışması 7 Cumartesi günü saat 12:30-14:00 arasında sanatçı ve eğitmen Pınar Yılmaz önderliğinde gerçekleşecek.

7-11 yaş aralığındaki tüm çocuklar için olan atölye çalışmasında; modern sanatın gelişmesine yaptığı katkılar ve etkisiyle çoğu zaman modern sanatın babası olarak anılan Fransız ressam 'ın hayatı, sanatı ve çalışmaları anlatılırken bir yandan da katılımcılar Cezanne'ın çalışmalarından aldıkları ilham ile kendi çalışmalarını yapacaklar.

Kaynak: Bültenler
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