Çocuklar Ressam Paul Cezanne Atölyesinde buluşuyor!

28.11.2019 14:18 | Son Güncelleme: 28.11.2019 14:18

İlk atölye çalışması 7 Aralık Cumartesi günü saat 12:30-14:00 arasında sanatçı ve eğitmen Pınar Yılmaz önderliğinde gerçekleşecek.

7-11 yaş aralığındaki tüm çocuklar için olan atölye çalışmasında; modern sanatın gelişmesine yaptığı katkılar ve etkisiyle çoğu zaman modern sanatın babası olarak anılan Fransız ressam Paul Cezanne'ın hayatı, sanatı ve çalışmaları anlatılırken bir yandan da katılımcılar Cezanne'ın çalışmalarından aldıkları ilham ile kendi çalışmalarını yapacaklar.

Kaynak: Bültenler