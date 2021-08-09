Çocuklar pinokyo ile kahkahaya boğuldu
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Çocuklar pinokyo ile kahkahaya boğuldu

Çocuklar pinokyo ile kahkahaya boğuldu
Bültenler - Haberler | Güncel

İnegöl Belediyesi'nin Yıldızların Altında Açık Hava Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında Pazar akşamı düzenlediği "Pinokyo" isimli çocuk müzikali gösterisi, minik seyircilere eğlence dolu anlar yaşattı.

İnegöl Belediyesi'nin düzenlediği "Yıldızların Altında Açık Hava Kültür Sanat Etkinlikleri" tüm hızıyla sürüyor. Pandemi nedeniyle uzun süre yapılamayan etkinlikler Temmuz ayı ile birlikte her hafta sonu farklı bir gösterim ile yeniden start almıştı. Ücretsiz biletli ve pandemi koşullarına uygun şekilde gerçekleşen etkinlikler, dün akşam Pinokyo çocuk müzikali gösterisiyle devam etti. Oyuna İnegöllü minik izleyiciler ve aileleri büyük ilgi gösterdi.

21.00'da Amfi Tiyatroda başlayan gösteride, yaşlı marangoz Gepetto Usta ve ağaç kütüğünden yaptığı kukla Pinokyo'nun arkadaşlık hikayesi sahneye taşındı. Bir peri yardımıyla hareket edip konuşmaya başlayan Pinokyo'nun en büyük hayali gerçek bir çocuk olabilmekti. 1 saat süren oyunda, Pinokyo'nun gerçek bir çocuğa dönüşme macerası anlatıldı. Bunun için Pinokyo'nun dürüst, ahlaklı, çalışkan, yardımsever ve fedakar olması gerekiyor. Ama Pinokyo eğlenceye ve oyuna kendini kaptırıyor ve gerçek macera böyle başlıyor. Cesur davranmayı, yardımseverliğin önemini, arkadaşlığın değerini, dürüst olmayı anlatan oyunun sonunda, Pinokyo doğru yolu bulup gerçek bir çocuğa dönüşüyor.

Murat Altınok'un yönettiği oyuna, izleyici minikler de alkışlar ve kahkahalarıyla dahil oldu. Oyunu ilgiyle izleyen çocuklar, oyun içerisinde yer alan danslar, etkileyici kostümler ve ışık efektleri ile unutulmaz bir gece yaşadı.

Kaynak: Bültenler

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