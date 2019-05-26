Çocuklar oyuncak şenliğinde gönüllerince eğlendi

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MUĞLA'nın Datça ilçesinde, bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Oyuncak Şenliği'nde renkli görüntüler yaşandı.Datça Belediyesi ile sivil toplum kuruluşlarının iş birliğinde Kent Park'ta gerçekleştirilen 13'üncü Oyuncak Şenliği'nde yüzlerce çocuk, birbirinden ilginç oyunlar eşliğinde gönüllerince eğlendi. Şenlik kapsamında parkın çeşitli noktalarında iş atölyeleri kuruldu, müzik ve dans gösterileri yapıldı. Datça Kent Parkı'nda, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan şenlik, çeşitli yaş gruplarındaki çocuklardan oluşan Reşadiye Sanat Atölyesi müzik grubunun konseri ile devam etti. Profesyonel orkestraları aratmayan minik müzisyenlerin hareketli parçaları ile coşan konuklar, şarkılara eşlik ederek eğlencenin tadını çıkardı. Mavili Mor Melekler'in dans gösterisi, izleyenleri hayran bıraktı. Tam bir uyum içinde hareketlerini sergileyen minikler, yoğun alkış aldı. Akademi Datça dans ve jimnastik grubunun gösterileri de nefes kesti. Özellikle 5 yaş grubu miniklerin başarılı akrobatik hareketleri beğeni topladı. Gösteri sonunda davetliler, minik jimnastikçileri alkış yağmuruna tuttu.ATATÜRK'TEN ARMAĞANDatça Belediye Başkanı CHP'li Gürsel Uçar, bu yıl 13'üncüsü gerçekleştirilen şenliğin, her yıl çok daha geniş katılımla büyüdüğünü söyledi. Uçar, "Bir ülkenin geleceği, çocukların mutluluğundan belli olur. Bana göre bir insan en çok çocuklarını sever. Ancak biz, ülke olarak çocuklarımızı daha çok sevmek zorundayız. Çünkü bu sevgiyi, çocuklara verilen değeri bizlere öğreten, bizlere bu sevgiyi aşılayan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'tür. Atatürk, dünyanın hiçbir yerinde olmayan çocuk bayramını, 1920'de TBMM'nin açılış gününü çocuklara bayram olarak armağan etmiştir. Bu nedenle ülkemizde, çocuklara verilen değer her ülkeden çok daha farklı olmalıdır" dedi.- Muğla