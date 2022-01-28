Çocuklar oyun alanlarına giren traktörü kar topu yağmuruna tuttu

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Cumayeri ilçesinde kar yağışının ardından rampa yolda kendilerine kayak pisti yapan çocuklar, yoldan geçmek isteyen traktör sürücüsünü pistlerini bozacağı düşüncesiyle kar topu yağmuruna tuttu.

Yaklaşık bir haftayı aşkın süredir bölgede etkili olan yağış sonucu kar kalınlığının 1 metreyi aştığı ilçede çocuklar, buldukları her uygun alanı oyun pistine çeviriyor.

Kayarak gönüllerince eğlenen çocuklar, bölgeden geçmek isteyen traktöre pistlerini bozacağı düşüncesiyle kar topu atmaya başladı.

Traktör sürücüsü, çocukların kar topu yağmurunda geri manevra yaparak kurtuldu.