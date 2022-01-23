Çocuklar ile polis ekiplerinin sokakta poşetle kayak keyfi - Haberler
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Çocuklar ile polis ekiplerinin sokakta poşetle kayak keyfi

Çocuklar ile polis ekiplerinin sokakta poşetle kayak keyfi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Kocaeli'de sokakta poşetle kayan çocuklara polis ekipleri de eşlik edince, ortaya renkli görüntüler çıktı.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de sokakta poşetle kayan çocuklara polis ekipleri de eşlik edince, ortaya renkli görüntüler çıktı.

Kocaeli'nde Cuma günü akşam saatlerinde başlayan, bu sabah şiddetini arttıran kar yağışı kentin tamamını beyaza bürüdü. Özellikle kentin yüksek kesimlerinde bulunan mahallelerde çocuklar sokaklara akın etti. Kar topu oynayan, poşetle kayan çocukları gören Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri de, eğlenceye orta oldu. Çocukların yanına giden polis ekipleri, poşetle kayarak, kar topu oynadı. O anlar bir vatandaş tarafından kameraya kaydedildi. Ortaya ise ilginç görüntüler çıktı. - KOCAELİ

Çocuklar ile polis ekiplerinin sokakta poşetle kayak keyfi

Çocuklar ile polis ekiplerinin sokakta poşetle kayak keyfi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Kocaeli, Polis, Cuma, kar, Yerel, Haber

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