Çocuklar Duymasın'ın Yeni Havuç'u Eleştirilere Bozulup Sonunda Konuştu

Çocuklar Duymasın'ın yeni Havuç'u Mehmet Baran Erdoğan sosyal medyada alay konusu olunca yapımcı Birol Güven açıklama yapmıştı. Erdoğan'ın kendisi de sessizliğini bozdu.

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Yapımcı Birol Güven geride bıraktığımız gün sosyal medya hesabı üzerinden gizemi sona erdirdi ve yeni bölümlerde izleyeceğimiz Havuç'u bizlerle tanıştırdı. Baran Erdoğan adlı oyuncu tarafından canlandırılacak olan Havuç karakteri sosyal medyada alay konusu olunca oyuncu şöyle cevap verdi: "Eğer bir işte çok eleştiriliyorsanız , bilin ki doğru yoldasınız. İyi veya kötü tüm yorumlar için teşekkür ederim..."