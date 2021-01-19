Çocuklar duymasın alex kim? Kerry Demirci kimdir?

Korona virüs salgınının yoğun olduğu bir dönemde yeniden ekranlarda seyircileriyle buluşan Çocuklar Duymasın dizisini piyasaya yeni bir oyuncu kazandırdı. Çocuklar Duymasın dizisi ile tanımaya başlayan Alex karakterini izleyiciler Çocuklar duymasın alex kim? Kerry Demirci kimdir? diye soruyor.

Aslen Litvanyalı bir fotomodel olan Kerry, Çocuklar Duymasın Alex karakteriyle oldukça dikkat çekti. Evlendikten sonra din değiştiren Çocuklar duymasın alex kim? Kerry Demirci kimdir? hakkında tüm merak edilenleri derledik.

ÇOCUKLAR DUYMASIN ALEX KİM?

Aslen Litvanya asıllı fotomodel olan Karolina Kazlauskaite, evlendikten sonra adını ve soyadını Kerry Demirci olarak değiştirdi. Mimar bir baba ve biyoloji öğretmeni bir annenin çocuğu olan Çocuklar Duymasın Alex ( Kerry Demirci), Türkiye'ye ilk kez lise yıllarında gelmiştir.

17 yaşında iken Litvanya Güzellik Yarışması'nda birinci olan Kerry Demirci'nin hayatı yarışmadan sonra bir hayli değişti. diş doktoru olmak isteyen Çocuklar Duymasın Alex, fotomodellik tekliflerini kabul ederek fotomodel olmaya adım adım yaklaştı.

KERRY DEMİRCİ KİMDİR?

30 yaşında olan Kerry Demirci, Litvanya'da psikoloji bölümünü bitirdi. Serdar Demirci ile hayatına birleştirerek hem adını hem de dinini değiştirdi. 1.72 boyunda olan Kerry Demirci, Çocuklar Duymasın'da rol aldığı Alex karakteri ile oyunculuğa adım atmıştır.