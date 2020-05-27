Oyun oynayan çocuklar cansız beden buldu! Mahalleli böyle izledi
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Oyun oynayan çocuklar cansız beden buldu! Mahalleli böyle izledi

Şanlıurfa'da apartmanın bahçesinde oyun oynayan çocuklar hareketsiz yatan bir kadını fark edince aileler durumu polise bildirdi. Ağaçların altında yatan kadının 50'li yaşlarda olduğu ve hayatını kaybettiği öğrenildi.

27.05.2020 16:43 | Son Güncelleme: 27.05.2020 17:03

Şanlıurfa'da sokakta oyun oynayan çocuklar, bir apartmanın bahçesindeki ağaçların altında hareketsiz bir şekilde yatan kadın gördü. Çocukların durumu ailelerine söylemesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Üzerinden kimlik çıkmayan 50'li yaşlarda bir kadının öldüğü tespit edildi.

OYUN OYNAYAN ÇOCUKLAR BULDU

Öğle saatlerinde Veysel Karani Mahallesi'nde oyun oynayan çocuklar bir apartmanın bahçesindeki ağaçların altında hareketsiz yatan bir kadın gördü. Çocukların durumu anlatmasıyla aileleri, sağlık ve polis ekiplerini çağırdı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından üzerinden kimlik çıkmayan 50 yaşlarındaki kadının cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Çocuklar apartman bahçesinde kadın cesedi buldu
Oyun oynayan çocuklar cansız beden buldu! Mahalleli böyle izledi

Kaynak: DHA

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