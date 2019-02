Çocuk Taciziyle Suçlanan Micheal Jackson'un, Sorgu Sırasında Çekilmiş Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı

'Popun Kralı' olarak anılan Michael Jackson hakkında yıllarca çocuk tacizi suçlamaları yapılmıştı. Dünyaca ünlü yıldız Micheal Jackson'ın çocuklara cinsel istismarda bulunduğunu konu alan belgesel 'Leaving Neverland' büyük yankı uyandırmıştı. Ünlü yıldızın sorgu sırasında çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

BELGESELDE TACİZ İDDİALARI ELE ALINMIŞTI

2009'da ölen yıldız hakkında son olarak, 4 saatlik yapımda Michael Jackson'ın Wade Robson ve Jimmy Safechuck'a yönelik taciz iddiaları konu edilmişti.

SORGUDAN GÖRÜNTÜLER

Michael Jackson'ın 1 Mart 1996'da aralarında Macaulay Culkin'in de olduğu 3 çocuğa yönelik taciz iddialarıyla ilgili ABD New York'taki Four Seasons Otel'de sorgulanırken çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

YANITSIZ KALDI

1 Mart 1996 tarihinde Michael Jackson, o sırada kaldığı New York'taki lüks bir otelde çocuk istismarı suçlamalarıyla ilgili sorguya alındığı anların 3 saatlik VHS görüntüleri kamuoyunda bomba etkisi yarattı. 37 yaşındaki Jackson'ın bir hayli gergin göründüğü videolarda Macaulay Culkin, Jordan Chandler ve Brett Barnes'a yönelik çocuk istismarı suçlamasıyla karşı karşıya kalan Michael Jackson,konuşmasında kendisini Hz. İsa'yla bir tutarak herkesin onu yanlış anladığını söylüyor. Yıldız isim "Çocukları taciz ettiniz mi?" sorusuna ise yanıt vermeyi reddediyor.