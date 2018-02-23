Çocuk Tacizcileri İçin İdam İstediler

Yazar Sevda Türküsev ile sanatçılar Nadide Sultan Yonat ve Kürşat Taner Biçici, TBMM İdare Amiri, AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu'yu ziyaret ederek, çocuk istismarı ve tecavüz suçlarını işleyenlere idam cezası verilmesini istedi.

Türküsev, ziyarette yaptığı açıklamada, sanatçı, yazar, anne, baba, vatandaş, kısaca insan olarak özellikle çocuklara yönelik taciz ve tecavüz konularıyla alakalı, Ankara'da bir dizi ziyaretler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile görüştüklerini belirten Türküsev, bu konuyla ilgili üzerlerine düşen sorumluluğu, gönüllülük esasıyla yerine getirmek istediklerini kaydetti.

"Buradaki amaç, suç işlendikten sonra suçlunun cezalandırılması değil, bu suçların önlenmesi için aile içinde, toplumda bir eğitim sisteminin oluşturulmasıdır." diyen Türküsev, hem devlet hem de millet olarak, bu konuların aşılacağını düşündüklerini söyledi.

Bu konunun din, dil, ırk meselesi değil, insanlık meselesi olduğunu vurgulayan Türküsev, "Böyle, hunharca işlenmiş suçlar ve cinayetlerde sınırları belirlenmiş idam cezasını destekliyoruz." dedi.

Nadide Sultan Yonat da bazı ülkelerde bu tür suçlarda idam cezası olduğunu belirtti.

Hem caydırıcı olması hem de toplum vicdanının kanamaması açısından bu tür suçlarda idam cezası istediklerini ifade eden Yonat, "Birçok taciz ve tecavüz olayı yaşanıyor ama özellikle çocuk istismarlarına verilen hapis cezalarında hiçbirimizin ciğeri soğumuyor. Bu yüzden idam istiyoruz." ifadesini kullandı.

Kürşat Taner Biçici ise Adalet Bakanı Gül ile "Böyle hastalıklı insanlardan toplum nasıl kurtulabilir." konusunu görüştüklerini söyledi.

Salim Uslu da bu sorunun siyasi değil, insani bir sorun olduğunu belirtti.

Çocuk istismarı konusunda, son olarak Antalya ve Adana'da yaşanan olayların bardağı taşıran son damla olduğunu vurgulayan Uslu, "Bu konu gizlenecek, saklanacak bir konu değildir. Çocuk istismarı konusu, bizim kültürümüz, geleneklerimiz açısından da son derece yanlıştır ve çocuk ruhunda büyük yaralar açmaktadır." dedi.

Salim Uslu, bu nedenle sorun alanlarının tümüne müdahale etmeyi görev saydıklarını vurguladı.

"Hepimiz babayız, bizim de doğal olarak tepkimiz var. Bu sorunu çözmek bizim boynumuzun borcudur." diyen Uslu, 2 başbakan yardımcısı ve 4 bakandan oluşan 6 kişilik komisyonun, kısa zamanda seçenekleri değerlendirerek bu konuda karar vereceklerini, sonrasında da Meclise kanun tasarısı geleceğini bildirdi.

İdare Amiri Uslu, "İdam ve kimyasal hadım dahil her seçenek gündemimizdedir, masadadır. Çocuk istismarı ile birlikte zinanın önlenmesi de bizim açımızdan son derece önem arz etmektedir. Belki bu konuların yeniden Meclis gündemine gelmesi mümkün olabilir." diye konuştu.